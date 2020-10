Vermouth, il principe dell'aperitivo torinese

Aperitivo torinese per eccellenza, inconfondibile con il suo sapore dolce, speziato, con un leggero retrogusto amarognolo, ilè diventato una vere e propria icona dell'enogastronomia piemontese. Dopo alcuni anni di 'declino' è tornato oggi ad essere una bevanda amatissima, anche grazie al mondo della cocktaileria che lo ha riscoperto e sapientemente mixato.Turismo.it ha selezionato per voi alcuni eccellenti Vermouth piemontesi, come questo Cocchi Dopo Teatro . ne trovate altri nel paragrafo a fondo pagina.Non molti prodotti possono vantare un anniversario preciso, ma nel caso del Vermouth sappiamo esattamente quando è stato ‘inventato’: era il 1786 quando un distillatore piemontese,, si lasciò ispirare dai vini speziati tanto amati dagli antichi greci e romani per dar vita ad una ricetta che si rivelerà clamorosa. Egli aggiunse infatti un infuso di spezie e erbe a del vino, dando vita ad una bevanda che ebbe immediatamente un enorme successo. l nome che le attribuì fu proprio Vermouth, rifacendosi alla parola tedesca(in omaggio alla lingua di Goethe) che significa assenzio, che è la pianta da cui derivava il principale aroma del nuovo vino. Il Vermouth della liquoreria in cui lavorava Carpano divenne subito richiestissimo, tanto che il locale fu per molto tempo il più frequentato di Torino. Nel frattempo altre aziende e distillerie piemontesi cominciarono a formulare la loro ‘ricetta’ di Vermouth, e alcune divennero iconiche (Cinzano, Martini, Gancia).Dal 2017 ilè un’indicazione geografica registrata, e prevede che contenga almeno il 75% di vino, mentre la gradazione alcolica dev’essere inclusa tra i 14,5° e i 22° in base alla tipologia (bianco, rosso, rosé, dry, extra dry). E deve contenere artemisia, ovvero l’assenzio sopra citato. Non esiste tuttavia una ricetta univoca, perché il mix di spezie e erbe che conferiscono l’aroma al vino può variare da azienda ad azienda. In generale possiamo identificare tra le più comuni genziana, sambuco, luppolo, camomilla, angelica, coriandolo, china, vaniglia, arancio amaro, cannella, noce moscata, ginepro, maggiorana, menta, zafferano. La combinazione di questi elementi, sapientemente infusi, il dosaggio di zucchero e il tipo di vino di partenza donano ai vari Vermouth il loro sapore caratteristico. A proposito di vino, per il vero Vermouth di Torino vengono utilizzati, e in generale si tratta sempre di vini bianchi. Solo raramente si impiega il vino rosso - quello che viene chiamato Vermouth rosso acquisisce questo colore per le spezie e gli zuccheri che contiene.Come si beve il Vermouth? Pur essendo una bevanda dolce, generalmente non lo si consuma accompagnandolo ai dessert. Il Vermouth è infatti principalmente un, che va bevuto fresco (a 12 gradi) – per i puristi va consumato liscio, ma è molto comune servirlo con due cubetti di ghiaccio e una fetta di arancia, e una spruzzata di scorza di limone direttamente sul bordo del bicchiere. Si tratta inoltre di un ingrediente molto comune in celebri cocktail, come il Negroni, l’Americano, il Martini Dry, il Manhattan.Il Vermouth fa parte della lunga, lunghissima lista di eccellenze enogastronomiche piemontesi. L’elenco di tutti i vini celebri della regione è infinito (Nebbiolo, Barbera Moscato d’Asti solo per citarne alcuni), ma non possiamo trascurare un’altra eccellenza della distilleria, il Genepì – che ‘condivide’ con la Valle d’Aosta. Ci sono poi i celebri tartufi , le nocciole , il Gorgonzola , il miele , la toma , il gianduiotto , tra i tanti.Su Amazon alla sezioneè possibile scoprire e acquistare tutte le eccellenza piemontesi: le trovate a questa pagina Se siete interessati al Vermouth di Torino, in questa pagina trovate un Qui invece un, mentre a questo link un. Se volete provare un Vermouth Gancia Rosso lo trovate invece qui Turismo.it sceglie e raccomanda in maniera indipendente prodotti e servizi che si possono acquistare online o tramite la consulenza di esperti. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti nel testo, Turismo.it riceve una commissione senza alcuna variazione del prezzo finale.