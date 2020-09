Ad Asti per inebriarsi di Moscato

uva moscato bianco destinata a produrre l’Asti Docg e il Moscato d’Asti Docg. L’area è stata delimitata nel 1932 e comprende 52 comuni che si trovano nei territori delle province di Alessandria, Asti e Cuneo, con la superficie totale del vigneto a moscato bianco di circa 9700 ettari ed oltre 4000 le aziende coinvolte nella produzione. Ciò che rende questi luoghi così affascinanti è la varietà che li caratterizza. Il moscato bianco, vitigno aromatico diffuso in tutto il bacino del Mediterraneo fin da tempi antichissimi, fa riferimento al latino muscum, ovvero muschio, grazie al suo tipico aroma. Si deve a Giovan Battista Croce, gioielliere di Carlo Emanuele I, lo sviluppo in Piemonte di una tradizione enologica basata su vini bianchi aromatici e poco alcolici, a fianco dei vini rossi della tradizione. Il riconoscimento della DOC risale al 1967, quello della DOCG al 1993. Le uve destinate alla produzione di Moscato d'Asti DOCG devono provenire unicamente dai comuni in provincia di Alessandria, in provincia di Asti, in provincia di Cuneo ed è ammesso l'uso del solo vitigno moscato bianco. Ci sono luoghi generosi dove regna la pace, contraddistinti da sfumature indimenticabili: è il caso delle colline intorno ad Asti , il cui territorio regala frutti preziosi come l’destinata a produrre l’Asti Docg e il Moscato d’Asti Docg. L’area è stata delimitata nel 1932 e comprende 52 comuni che si trovano nei territori delle province di Alessandria, Asti e Cuneo, con la superficie totale del vigneto a moscato bianco di circa 9700 ettari ed oltre 4000 le aziende coinvolte nella produzione. Ciò che rende questi luoghi così affascinanti è la varietà che li caratterizza. Il moscato bianco, vitigno aromatico diffuso in tutto il bacino del Mediterraneo fin da tempi antichissimi, fa riferimento al latino muscum, ovvero muschio, grazie al suo tipico aroma. Si deve a Giovan Battista Croce, gioielliere di Carlo Emanuele I, lo sviluppo in Piemonte di una tradizione enologica basata su vini bianchi aromatici e poco alcolici, a fianco dei vini rossi della tradizione. Il riconoscimento della DOC risale al 1967, quello della DOCG al 1993. Le uve destinate alla produzione di Moscato d'Asti DOCG devono provenire unicamente dai comuni in provincia di Alessandria, in provincia di Asti, in provincia di Cuneo ed è ammesso l'uso del solo vitigno moscato bianco.





Uve bianche



Il Moscato d’Asti, le caratteristiche

Il Moscato d'Asti DOCG è un vino che si presenta di colore giallo paglierino brillante; al naso sprigiona un profumo caratteristico, intenso, dall'inconfondibile aroma muschiato, a cui si aggiungono note fruttate e floreali di frutta gialla, fiori bianchi, salvia; in bocca è delicatamente dolce e fragrante, e riconferma le straordinarie note olfattive. Tradizionalmente abbinato ai dolci, regge bene il confronto anche con molte pietanze salate, in particolare con i piatti speziati della cucina etnica. Non solo come vino dei brindisi e compagno ideale di ogni dessert: per la sua versatilità, è perfetto anche per una cena, magari in contrasto con piatti dai toni decisi, come ingrediente per una ricetta fuori dall’ordinario, oppure come drink per un aperitivo capace di stupire. Grazie alle sue caratteristiche raffinate si abbina infatti a contesti ricercati e originali ed è la scelta ideale per chi vuole scoprire nuovi territori del gusto.



Moscato d'Asti Marcarini



Perché il Moscato d’Asti è speciale

Il Moscato d’Asti docg è il Moscato più famoso del nostro paese e uno dei prodotti più caratteristici della vitivinicoltura piemontese. E non è solo compagno per i momenti più speciali, se si pensa che per i contadini che lavoravano la terra era il vino migliore da abbinare ad una genuina merenda salata. E’ dolce ma non stucchevole con il suo aroma inimitabile e il sapore delicato ed intenso. Un vero vino della tradizione che, nel tempo, ha raggiunto livelli qualitativi straordinari anche grazie alla diffusione della moderna tecnologia, in particolare quella legata alla catena del freddo che ha consentito di mantenere nel vino gli aromi e i sapori dei grappoli e di stabilizzare il prodotto permettendone conservazione e trasporto. A renderlo unico sono soprattutto l’intensa componente aromatica in armonia con quella zuccherina e un basso tenore alcolico. A livello produttivo, si differenzia dall’Asti docg soprattutto per la fermentazione, arrestata al raggiungimento della gradazione alcolica di circa 5% vol. Inoltre il Moscato d’Asti, pur non essendo uno spumante, mantiene una vivacità che lo rende inconfondibile.



Bicchiere di Moscato