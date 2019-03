1. IL POLI MUSEO DELLA GRAPPA DI SCHIAVON

In provincia di Vicenza si trova Schiavon, un piccolo paese rinomato per la sua grappa. Proprio qui si trova ilche, in una superficie espositiva di circa 1.000 mq, ospita la più ampia collezione italiana di grappe storiche.

2. L’ARTE DEI DORATORI DI VENEZIA

Venezia è possibile scoprire mestieri antichi come quello dei Doratori ovvero artigiani che, con le loro abilità manuali, avvalendosi della foglia d’oro zecchino, trasformarono manufatti lignei in veri gioielli. Le zone più attive sono Campo San Stefano, nel sestiere di San Marco o accanto alla Ruga Giuffa.

3. I MERLETTI DI BURANO

Tra le caratteristiche case di pescatori dell’isola isi celano botteghe e atelier che, ancora oggi, tengono viva l’antica arte della lavorazione dei merletti il cui fascino è racchiuso tra le mura del, inserito nel circuito dei musei civici del comune di Venezia. Al suo interno si possono ammirare disegni, documenti e oltre duecento pezzi di grande valore storico che ripercorrono la storia e l’evoluzione delle tecniche di lavorazione del merletto dal ‘500 al ‘900.

4. L’ARTE ORAFA DI VICENZA

Con la sua tradizione secolare e un’attività in continuo fermento ed evoluzione,si è guadagnata l’appellativo de “la capitale dell’oro”. Al fine di ricostruire la storia dell’arte orafa vicentina vale la pena concedersi una sosta al, allestito all’interno della Basilica Palladiana, in Piazza dei Signori. In uno spazio espositivo di 410 mq tutti sono invitati a vivere un’affascinante esperienza estetica e conoscitiva sul gioiello.

5. LE BOTTEGHE DEI MASCARERI DI VENEZIA