Marche en "plein air" da vivere in camper

Lago Castreccioni - Cingoli (Ph. Ignacio Maria Coccia)



Mondavio (Ph. Ignacio Maria Coccia)



Senigallia (Ph. Ignacio Maria Coccia)



Cingoli (Ph. Ignacio Maria Coccia)

Moresco (Ph. Ignacio Maria Coccia)

Grottammare (Ph. Ignacio Maria Coccia)



L'estate è ormai alle porte e, dopo esserci lasciati alle spalle due mesi di “clausura” tra le mura domestiche, il desiderio di molti è quello di trascorrere le proprie vacanze, godendo del sole e della natura e mantenendo quelleche ci mettono al sicuro e ci fanno sentire più protetti. Uncon la famiglia potrebbe rivelarsi una scelta originale e vincente e, in questi casi, rappresentano una meta sempre perfetta e ricca di attrattive. Quest'anno, poi, la Regione ha voluto uno offrire deglia chi sceglierà di esplorarla a bordo di un camper, di un caravan o di un van. Si tratta di una interessante guida,che proponeperfetti sia per la stagione estiva che per quella autunnale, che portano alla scoperta delle numerose meraviglie che la regione custodisce, alla quale si affianca un'utilissimapresenti su tutto il territorio marchigiano che segnala anche tutti i servizi offerti e le coordinate GPS per poterle raggiungere con la massima facilità. Un aiuto prezioso per i viaggiatori “itineranti” che potranno scoprire lo spirito più autentico di questa splendida regione esplorandola “en plein air”. Ed infatti, non a caso, la nuova guida si intitola proprioed è un vero concentrato di spunti irresistibili adatti ad ogni tipologia di viaggiatore che coniugano alla perfezione tappe dedicate alleed ai, artistico e culturale. Tra borghi, spiagge, boschi e montagne ogni itinerario saprà catturare l'attenzione di grandi e piccini e fissarsi nella memoria per non uscirne più. La scelta è davvero sorprendente, ma ve ne diamo un piccolo assaggio proponendo, uno per provincia.La sola descrizione dell'itinerario è sufficiente a suggerire la varietà di scenari che mostrerà a chi lo percorre. Questo splendido viaggio, che si snoda nella, prende il via daun pittoresco borgo di pescatori che fa da punto di partenza per la scoperta di una serie di interessanti siti religiosi, a cominciare dalla, di fondazione romanico-gotica, e quella di, in stile romanico, aper poi proseguire sino alla, progettata da Francesco di Giorgio Martini, ed alla splendidacostruita dai monaci benedettini a. Da non perdere una sosta nei numerosi borghi medievali che spuntano tra le colline come, nota per le sue ceramiche di cui vi abbiamo parlato qui , chiamata “città delle cento chiese”, tra le quali spiccano lae ilche custodiscono preziosi tesori artistici ( ve ne abbiamo parlato qui ), eche conquista per la sua ricchezza di monumenti e di magnifici palazzi quattrocenteschi e cinquecenteschi. Non meno sorprendente una tappa al cospetto della scenografica, con il suo, lungo la strada che porta a, celebre per le sue amarene, di cui vi abbiamo parlato qui , e per La Turba antica e suggestiva rievocazione delle scene della Passione del Venerdì Santo, alle quali si affianca un interessante Museo Archeologico. Avvicinandosi al mare, l'ultima tappa di questo magnifico itinerario è l'dalle atmosfere magiche rese ancor più incantate dai boschi in cui è immerso.Contrariamente a quanto si possa pensare, questo itinerario non è adatto soltanto agli amanti del nettare di Bacco. Lungo il percorso, è vero, si potranno assaggiare vini deliziosi, ma prima di tutto si scopriranno luoghi di grande fascino disseminati sul territorio della. A cominciare dal punto di partenza,, dove ci si potranno concedere piacevoli ore di relax sulla cosiddetta, così chiamata per la consistenza della sua sabbia finissima. Prima di abbandonare questa rinomata località balneare, vale la pena soffermarsi ad ammirare alcuni dei suo siti più interessanti come lae gli edifici storici circostanti, tra cui ile il. Il percorso si snoda tra le morbide colline marchigiane e porta alla scoperta di altri luoghi ricchi di fascino come di cui vi abbiamo parlato qui , che nella sua imponente cinta muraria racchiude autentici tesori come il settecentesco Santuario di S. Maria Goretti, la Chiesa dell’Addolorata e la Civica Raccolta d’Arte. Una volta oltrepassati, col suo Castello medievale,, dalle antiche mura, edove si può ammirare l’imponente Monastero di Santa Maria Maddalena, si approda nella terra deldove si potranno scoprire, antica signoria dei Malatesta e di Francesco sforza, e terra natale di Federico II di Svevia e del musicista G.B. Pergolesi, dove si potrà visitare il Palazzo della Signoria progettato da Francesco di Giorgio Martini, che ospita la Biblioteca e l’Archivio Storico Comunale. Raggiungendo la suggestivasi scoprirà l'area in cui viene prodotto il rinomato. Avvicinandosi nuovamente alla costa, gli amanti del vino non potranno rinunciare ad un assaggio di un'altra prelibata DOC locale, il rosso, prodotto nella zona di, mentre proseguendo versogli appassionati di arte e di storia non rimarranno certamente indifferenti al cospetto dell’, una delle più antiche costruzioni fondate dai cistercensi di Clairvaux in Italia.Gli appassionati di rocche e manieri dalle atmosfere d'altri tempi non rimarranno certamente delusi da questo itinerario che si snoda nella. Si parte daper poi proseguire, dopo aver visitato la Basilica di S. Nicola, il Duomo e il teatro Vaccaj, alla volte delle vicinee del. Raggiuntosi potrà intraprendere l'affascinante tour dei castelli medievali e, durante il mese di agosto, si potrà assisterecon Palio e corteggio. Anche lungo questo percorso gli amanti del nettare di bacco troveranno “pane per i propri denti”, o meglio “vino per le proprie labbra”, sorseggiando l'inebriante, prodotto nell'omonima zona di Serrapetrona. Vale la pena soffermarsi presso lache apre le porte del. Qui, tra scorci caratteristici dalle atmosfere d'altri tempi, si potranno ammirare il Duomo e il Palazzo Vescovile, ricchi di tesori. Il viaggio prosegue alla volta di, antico villaggio medievale incastonato in una gola rocciosa noto per le sue cartiere, e di, con la sua interessante Fontana ottagonale e i numerosi edifici storici. Raggiunto, se ne potranno apprezzare il Duomo romanico, la Pinacoteca Comunale e la Piazza del Popolo, per poi proseguire alla volta di, noto comeper la bellezza dei suoi panorami che si spingono sino al mare. La località si rivela, inoltre, un ottimo punto di partenza per intraprendere piacevoli passeggiate in mezzo alla natura, specialmente nella vicina. Da non perdere, infine, una tappa ad, con la sua splendida chiesa longobarda di Santa Maria Assunta di Rambona.Chi dovesse scegliere laper le proprie vacanze in camper, si accorgerà che il suo territorio è un vero e proprio concentrato di borghi suggestivi dei qualisono soltanto alcuni esempi. Visitando, tra gli altri, si scoprirà la patria di Vincenzo Pagani, e si potrà proseguire alla volta di, centri storicamente importanti per la presenza nel X secolo dei monaci di Farfa. Da non perdere una sosta a, adagiato su una collina inaccessibile da sud-ovest a causa dell'altezza della rupe, e al vicino, considerato un interessante esempio di edilizia convenutale cinquecentesca. “Arrampicandosi” ad 800 metri di altitudine si raggiunge, poi,, affacciato sulla, che si offre come punto di partenza per interessanti passeggiate nel folto dell'che custodisce una moltitudine di specie floristiche rare e protette. Non meno affascinante una sosta adnota per la lavorazione e il restauro del legno, l’antiquariato e la produzione di tartufi, alla vicinaed al. Da non perdere le caratteristiche viuzze e le case in pietra e cotto di, mentre percorrendo una strada che segue il corso del fiume Ambro, vale la pena soffermarsi al. Seguendo un percorso alternativo, invece, si giunge alla scenografica. L'itinerario si conclude, infine, passando per, noto per gli omonimi e gustosi maccheroncini ( leggi qui per saperne di più ), e per, località marinara dove, in agosto, si può partecipare alla deliziosaComincia in bellezza l'interessante itinerario che si snoda nella. Ainfatti, si potranno subito scoprire gli splendidi siti della Collegiata di S. Lucia e del Polo Museale di San Francesco. Proseguendo lungo il percorso non si rimarrà certamente delusi dalle splendide mura e dai castelli, quello Vecchio e quello Nuovo, di. Non lontano, il Castello mediavale di, risalente al X secolo, sfoggia una preziosa Crocifissione attribuita a Vittore Crivelli presso la chiesa di San Pietro. Una volta giunti a, lo sguardo è rapito dalla sorprendenteche si può ammirare dal colle su cui sorge, mentre proseguendo per di cui vi abbiamo parlato qui ), si potranno scoprire autentici tesori architettonici, come la vicina Abbazia di S. Maria della Rocca, uno dei più significativi monumenti romanico-gotici della regione, e della tradizione, come i pizzi al tombolo ed il prelibato vino DOC Terre di Offida. Passando pere per la sua maestosa Rocca, si giunge a, rinomata località balneare incorniciata per due chilometri da caratteristiche palme, apprezzata per la sua spiaggia sabbiosa. Proseguendo verso nord, il mare diconquisterà i viaggiatori più esigenti mentre, abbandonando la costa e riportandosi nell'entroterra,si rivelerà un autentico gioiello con la sua moltitudine di reperti storici custoditi nel Museo Civico Archeologico e la bellezza di alcuni edifici civili e religiosi come la Cattedrale e il Palazzo del Podestà. Il viaggio si conclude acon il suo magnifico, la più importante raccolta italiana di, con oltre 700.000 esemplari, che farà impazzire grandi e piccini.Leggi anche: