Estate in giardino in 5 tappe a tu per tu con la natura

Realizzato nella seconda metà del XIX secolo per adornare la bella dimora voluta dal commerciante svizzero Michel Louis Oromond, il Parco di Villa Ormond si presenta come una splendida terrazza affacciata sul mare di Sanremo. Un luogo dalle suggestioni tutte liguri che a lungo fece da cornice alle feste e ai ritrovi di viaggiatori e mecenati regalando scenari suggestivi e rilassanti.

PIEMONTE - VILLA PALLAVICINO

Non lontano dalle Isole Borromee, autentico patrimonio naturale ed architettonico del Lago Maggiore c'è un altro luogo in cui lasciarsi conquistare dalla bellezza della natura. Si tratta di Villa Pallavicino, adagiata sul declivio che congiunge Belgirate a Stresa. Di origine ottocentesca a villa, dalle forme eleganti e imponenti, è adornata da bovindi e balaustre con statue e, dalla terrazza sul basamento, attraverso due grandi scalinate, conduce al giardino che, oggi, ospita un bel Parco Zoologico.

LOMBARDIA - VILLA BELGIOJOSO BONAPARTE

Tra le più animate aeree verdi d i Milano il Giardino di Villa Belgiojoso, in Via Palestro, si ritaglia un ruolo particolare perché esclusivamente riservato ai bambini sotto i 12 anni e gli adulti possono accedervi solo se in loro compagnia. Con l’area giochi attrezzata anche per i bambini più piccoli, ci si immerge nei sui quasi 20.000 mq di parco botanico, si guardano le anatre nuotare nel laghetto ombreggiato dagli alberi con al centro una piccola isola dove sorge un tempietto circoale dedicato ad Amore o si ammira il piccolo torrente che attraversa il giardino e la cascatella che sgorga da un gruppo di rocce gettandosi nel torrente.