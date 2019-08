Liguria, estate a Villa Ormond

Realizzato nella seconda metà delper adornare la bella dimora voluta dal commerciante svizzero, il Parco disi presenta come una splendida terrazza affacciata dul mare di. Un luogo dalle suggestioni tutte liguri che a lungo fece da cornice alle feste e ai ritrovi di viaggiatori e mecenati regalando scenari suggestivi e rilassanti fatti di piante e fiori di ogni provenienza frutto del gusto e dell'esperienza di agronomi, botanici e paesaggisti che, nel corso del tempo, portarono in questo magnifcio angolo di liguria ricchissimeda ogni angolo del pianeta dando vita ad un irresistibile intreccio di forme e colori differenti.Il clima accogliente dellaha permesso di ospitare una moltitudine di specie appartenenti alle latitudini più svariate creando un angolo di mondo proteso tra le trasparenze del. Alla fine del XIX secolo, però, un terremoto danneggiò gravemente la villa che dovette essere ricostruita in base ad un nuovo progetto che Ormond affidò all'architettoe che venne portato a termine nel 1889. Gli agrumeti e i terrazzamenti vennero eliminati per favorire la viabilità ed aprire la vista sul mare. Il progetto prevedeva che il Parco fosse attraversato dalla via Aurelia e dalla ferrovia e che comprendesse un riccoun'area con i, l'anticoed alcuni esemplari di. Al centro si estendeva un meraviglioso spazio ispirato al. Tra le più preziose piante esotiche si distingue un magnifico esemplare direclinata, considerata la più maestosa d'Europa.A partire dal 1928divenne proprietà deled oggi mostra apre al pubblico i suoi scorci suggestivi. Nella zona inferiore del Parco venne realizzata una, mentre quella superiore venne arricchita conche ospitano mostre internazionali ed eventi di richiamo come la. Tra le opere di restauro che hanno resso il Parco ancora più interessante si distinguono quelle che hanno interessato lache ospita ile il, all'interno del quale vengono allestite esposizione floreali. A partire dal 2017, inoltre, Villa Ormond ha aderito al progetto Jardival che ha coinvolto alcune delle ville e dei giardini della Riviera Ligure e dell Costa Azzurra nell'attuazione di una serie di interventi di promozione e valorizzazione volti a favorire la fruizione e la conoscenza da parte dei turisti di queste strutture di elevato valore storico, culturale e naturalistico. Assieme a Villa Ormond hanno aderito al progetto Jardin Maria Serena di Menton, Parc de la Villa Rothschild a Cannes e Jardin des Plantes a Grasse, in Costa Azzurra, e Parco Novaro a Costarainera e il Giardino di Villa Grock a Imperia sulla Riviera Ligure.Leggi anche: