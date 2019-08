Villa Revedin Bolasco, un pezzo d'Inghilterra in Veneto

Adagiata nel cuore di Castelfranco Veneto, Villa Revedin Bolasco venne costruita per volere di Francesco Revedin che affidò all'architetto Giambattista Meduna che ebbe il compito di riorganizzare la proprietà seicentesca dei Corner che sorgeva in precedenza sul sito e comprendeva il complesso architettonico “Il Paradiso” e un grande giardino all'italiana. Nel 1803 e nel 1808 entrambe le aree vennero demolite e Meduna ebbe il compito di ritrasformarle e di realizzare quella che divenne Villa Revedin Bolasco.Il progetto del giardino è il frutto della collaborazione dell'architetto con Marc Guignon e Francesco Bagnara che contribuirono a creare un magnifico parco sullo stile dei landscape gardens inglesi. Il giardino che oggi si può ammirare visitando la villa ha mantenuto inalterato l'aspetto che gli era stato conferito al momento della sua realizzazione e si sviluppa su una superficie di oltre otto ettari tra aree verdi ed acque. Al suo interni custodisce più di mille alberi ed una fauna ricchissima.Esplorando il parco si può ammirare la splendida area occupata dal lago alimentato dalle acque del torrente Avenale e dalle sue due isole, oltre alla cavallerizza, progettata da Guignon con il reimpiego di alcune sculture seicentesche del precedente giardino all'italiana attribuite a Orazio Marinali, una serra semicircolare in stile moresco, due torri colombare e la cavana per il ricovero delle barche. Oggi il complesso è di proprietà dell'Università di Padova e può essere visitato di sabato e domenica con visite guidate o autonomamente anche con l'aiuto di un'appposita webapp.Leggi anche: