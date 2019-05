5 trekking alla scoperta di cascate da sogno

A soli 15 chilometri da Roma, in una cornice incantata immersa nei boschi, ci si può concedere un itinerario dal fascino tutto speciale a tu per tu con una natura meravigliosa che porta alla scoperta di un luogo dalle mille sorprese. Siamo nel Parco di Veio, delimitato dalle vie consolari Cassia ad ovest, Flaminia ad est e dalla via Campagnanese a Nord, a cavallo tra la città e la campagna circostante. Il percorso è quello che conduce alla scenografica Cascata dell'Inferno formata dalle acque di un piccolo affluente del fiume Cremera che si tuffa in una forra creando un colpo d'occhio di quelli che non ci si aspetta.

TRENTINO ALTO ADIGE - CASCATA DEL VARONE

Considerata una vera e propria rarità geologica, la cascata del Varone è anche una delle più interessanti attrazioni dell'alto Garda trentino. Frutto di millenni di erosione delle rocce da parte delle acque, offre un salto spettacolare che si tuffa all'interno di una profonda forra. Il colpo d'occhio è davvero di quelli che non si dimenticano e può essere ammirato da ben due punti di vista differenti grazie al percorso di visita allestito all'interno delle grotte in cui si incunea l'acqua.

LAZIO - CASCATE DEL MONTE GELATO

A cavallo tra le province di Roma e Viterbo, in una zona del Lazio dalle mille suggestioni, il Parco Naturale Regionale Valle del Treja mette a disposizione dei suoi visitatori più di 650 ettari di paesaggi incantevoli solcati dalle acque del fiume Treja che nasce sui Monti Sabatini e si snoda in un'area di elevato interesse naturalistico che ricade tra i comuni di Calcata, in provincia di Viterbo, e Mazzano Romano, in provincia di Roma, giungendo sino al Tevere. Ed in prossimità di Monte Gelato, il Treja regala i suoi scorci più belli sfoggiando alcuni salti che formano lesuggestive cascate tanto amate dalle famiglie in cerca di rilassanti passeggiate e allegre scampagnate.

VENETO - CASCATE DI MOLINA

Dove c'è acqua c'è vita e non è una caso che alcuni degli scenari più belli del nostro pianeta si siano sviluppati proprio in prossimità di mari, fiumi, laghi e cascate. Il nostro Paese non fa eccezione e regala in ogni regione paesaggi da sogno solcati dalle acque e ricchi di attrazioni da scoprire. Il Parco delle Cascate di Molina è uno di questi. Le cascate sono la massima espressione della forza e della potenza dell'acqua ed osservare i loro salti spettacolari tra i colori degli alberi e delle rocce che le circondano regala sempre emozioni particolari.

TOSCANA - CASCATA DELL'ACQUACHETA

Incantevole angolo di paradiso nel cuore delle Foreste Casentinesi, la cascata dell'Acquacheta si tuffa per 70 metri a cavallo tra Toscana ed Emilia Romagna regalando scenari tra i più suggestivi dell'area protetta. E' formata dall'omonimo fiume, principale affluente del Montone, che prima S. Benedetto in Alpe compie questo spettacolare salto che Dante descrive nel XVI canto dell'Inferno. Un luogo di tale bellezza dovrebbe essere una meta immancabile per gli amanti dei trekking in mezzo alla natura del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna.