Lazio, una giornata all'insegna della natura alle cascate del Monte Gelato

A cavallo, in una zona del Lazio dalle mille suggestioni, ilmette a disposizione dei suoi visitatori più di 650 ettari di paesaggi incantevoli solcati dalle acque del fiume Treja che nasce suie si snoda in un'area di elevato interesse naturalistico che ricade tra i comuni di, in provincia di Viterbo, e, in provincia di Roma, giungendo sino al Tevere. Qui, tra contrafforti di origine vulcanica, il corso del fiume attraversa scenari dallein uno scenografico alternarsi di forre profonde e pareti tufacee a strapiombo tra le quali scorrono anche le acque dei piccoli affluenti alimentano il Treja. Gli speroni, i rilievi di differenti rocce vulcaniche e i promontori che si protendono dalla forra creanoe favoriscono lo sviluppo di una vegetazione ricchissima che contraddistingue le diverse zone dell'area protetta, il tutto punteggiato da alcune interessanti costruzioni, come, che, nel corso dei secoli, l'uomo ha edificato in prossimità del fiume senza deturpare la bellezza del paesaggio.Ed in prossimità diil Treja regala i suoi scorci più belli sfoggiando alcuni salti che formano letanto amate dalle famiglie in cerca di rilassanti passeggiate e allegre scampagnate. Grandi e piccini hanno soltanto l'imbarazzo della scelta di attività a cui dedicarsi durante una giornata nel Parco, sia che desiderino semplicemente camminare in mezzo alla natura, oppure preferiscano passeggiareo rilassarsi contemplando la bellezza del paesaggio. Ilè il luogo ideale per concedersi una gustosa pausa con cesti per pic nic a base di prodotti locali, con un barbecue in compagnia nelle aree attrezzate da noleggiare per cucinare in autonomia, o con uno sfizioso pranzo in trattoria. Chi desidera, invece, tenersi in forma, raggiungendo, il Parco Avventura più grande del Lazio, potrà mettere alla prova il proprio coraggio, il proprio equilibrio e il proprio grado di allenamento cimentandosi nei differentiper grandi e piccini che si snodano tra ponti di corda, passerelle, carrucole e liane sospese tra gli alberi.Chi, invece, il contatto cin la natura preferisce viverlo in maniera più intima e tradizionale, il Parco mette a disposizione scenari incantevoli da esplorare conalla scoperta della flora, della fauna e dei diversi ambienti che contraddistinguono ogni zona dell'area protetta. Si può intraprendere l'itinerario lungo l'argine sinistro del fiume, o quello fino allevicino al laghetto, per poi proseguire fino alla, non lontano dalle cascate, per rifocillarsi e fare scorta della freschissima acqua che sgorga direttamente naturalmente effervescente. Oppure si può raggiungere l'ad acqua lungo il corso del Treja a Monte Gelato, edificato per volere dal marchese Urbano del Drago Biscia Gentili. Si può camminare indisturbati nella natura accompagnati suono dal suono vivace e rilassante dell'acqua che si fa strada tra le rocce e gli alberi, ammirando la bellezza dellanella quale si annidano volpi, ricci, faine, istrici e ghiri,e che sfoggia interessanti ambienti che spaziano daldellezone più alte, ricco di cornioli, ginestre e ligustri, aidi carpino nero, roverella, ornello, pungitopo, robbia e ciclamino, sino alledestinate all'allevamento e all'agricoltura e allecaratterizzate da boschi diroverella e cerro a cui si accompagnano l'olmo comune, la farnia, il nocciolo e l'acero. Per ammirare interessanti testimonianze storiche ed architettoniche, si possono, infine, visitare il, o la storicaLeggi anche: