Puglia, viaggio tra i sapori della tradizione

La lunga tradizione lattiero casearia delle Murgesi esprime in tutta la sua bontà nella freschezza e nella cremosità della Burrata di Andria, una vera leccornia a base di pasta filata che può essere gustata da sola o essere impiegata per arricchire ottime ricette saporite e creative.

POMODORI REGINA

I terreni salmastri dell'affascinante zona del Parco delle Dune Costiere conferiscono ai pomodori Regina, fiore all'occhiello della gustosa tradizione agroalimentare dell'incantevole Salento, caratteristiche di eccellenza che lo rendono un prezioso ingredienti per tantissime ricette più o meno tradizionali.

LAMPASCIONE

Tra le bellezze selvagge del Salento cresce un bulbo, quasi sconosciuto altrove, che sebbene presente in altre zone del bacino del Mediterraneo, soltanto qui viene anche coltivato. Si tratta del lampascione, un prodotto dal profumo e dal sapore unici che somiglia, soltanto esteticamente, alla cipolla.

POMODORO FIASCHETTO



Dove le limpide acque dell'Adriatico bagnano le splendide coste brindisine dell'Area Marina Protetta Torre Guaceto, cresce una varietà autoctona di pomodori recentemente salvata dal progressivo abbandono della coltura. Si tratta del Fiaschetto, dolce e succoso che, in passato, rappresentava il solo pomodoro utilizzato dalle famiglie locali per produrre la passata.

PANE DI ALTAMURA

Direttamente dalle Murge pugliesi, il Pane di Altamura è uno di quei prodotti locali italiani che vanta consumatori ed estimatori in tutto il Paese. La sua unicità e genuinità è stata riconosciuta persino dall'Unione Europea che, per la prima volta nell'ambito dei prodotti da forno, lo ha tutelato nientemeno che con il marchio DOP, la più prestigiosa attestazione di eccellenza in ambito alimentare.