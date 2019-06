Burrata, bontà cremosa al sapore di latte

La lunga tradizione lattiero casearia dellesi esprime in tutta la sua bontà nella freschezza e nella cremosità della, una vera leccornia a base di pasta filata che può essere gustata da sola o essere impiegata per arricchire ottime ricette saporite e creative.Fresca, famosa e, soprattutto, deliziosa, laè una delle prelibatezze della tradizione pugliese più rinomate ed apprezzate, specialmente durante il periodo estivo. La sua cremosità e delicatezza sono il frutto della perizia dei, specialmente quelli della zona di, culla del gustoso latticino. Erano i primi decenni del secolo scorso quando il casaro, che lavorava nella, nei pressi di, dove si producevano manteche, mise a punto una tecnica ingegnosa per non gettare via gli scarti della produzione della mozzarella. Inventò, quindi, un formaggio fresco molto particolare introducendo in undella mozzarella unaricavata da sfilacci della stessa pasta filata mischiati con la panna ottenuta dalla centrifugazione del siero residuo della lavorazione, chiamata. Il risultato fu un prodotto dal sapore irresistibile di latte e di panna che in poco tempo ha varcato i confini regionali e nazionali e riscuotendo successi ad ogni latitudine.Conosciuta semplicemente comeoppure come, dal luogo di origine, questa fresca prelibatezza pugliese deve il proprio nome al suo sapore di latte e panna ed alla consistenza cremosa che si scioglie in bocca proprio. Dopo un percorso durato sette anni, nel 2016 ha ottenuto il riconoscimento della IGP. Dal 2017 è nato il consorzio dei produttori per la Tutela e la Valorizzazione della Burrata di Andria IGP.Prodotta in diversi formati, che variano dalle monoporzioni di 7-10 centimetri, la Burrata si presenta come un tornito sacchetto di, che si mangia assieme alla farcitura, chiuso da un nastrino di paglia artificiale alimentare, riempito con della stracciatella. La pasta, cremosa e dallo spiccato sapore di latte e panna, è di colore bianco e priva di occhiatura. Si tratta, quindi, di unche non viene sottoposto a stagionatura edalla produzione.Conosciuta ed apprezzata in tutta Italia, e non solo, la Burrata viene ancora oggi prodotta con. Il latte pastorizzato, inoculato con siero innesto delle lavorazioni precedenti, viene scaldato a 35-36° e addizionato con caglio di vitello liquido. La cagliata subisce una rottura alla dimensione di una nocciola o di un cece e la si lascia depositare sul fondo della caldaia. Si procede, dunque, all', che viene sistemata su tavoli spersori dove raggiunge il giusto grado di acidità, per poi essereper realizzare i sacchetti. Si straccia, quindi, dell'altra pasta filata e la si mescola con della panna ricavata dal siero residuo della lavorazione centrifugato, ed il composto viene introdotto nei sacchetti che vengono stretti in cima con un nastrino di paglia artificiale.avviene mediante.Una delle caratteristica che rende unica e speciale la Burrata è la. I casari filano e modellano la pasta a mani nude con l'acqua bollente e non ricorrono all'ausilio di alcun macchinario. Per modellare il sacchettodello spessore di circa un centimetro. Un tempo tale operazione. La chiusura dell'involucro, invece, in origine veniva effettuata legando foglie di erbe locali come l'asfodelo.Secondo la la leggenda Lorenzo Bianchino inventò la burrata durante una forte nevicata che impedì di trasportare il latte in città dalle masserie. Per evitare di sprecarlo il casaro mise a punto un metodo ingegnoso per trasformarlo che prevedeva la realizzazione di questo “sacchetto” di pasta filata da farcire con sfilacci della stessa pasta immersi nella panna che affiorava dal latte.La regola da non dimenticare mai è che. Una volta rispettato questo “precetto”, si può utilizzare la fantasia per sfruttare questa prelibatezza nelle ricette più svariate, dalle, a pietanze a base di, alle, sino, persino, a. Resta inteso che la Burrata è ottima ancheper godere della sua consistenza cremosa e del suo sapore fresco di latte.500 grammi di troccoli (o altra pasta lunga simile ai tagliolini), 500 grammi di Burrata di Andria, 20 pomodori secchi sott'olio, olio extravergine di oliva, sale. Fate scolare i pomodori secchi e, con l'aiuto di un mortaio, di un tritatutto oppure al coltello, sminuzzateli finemente fino a creare una sorta di pesto. Aprite la Burrata, separate l'involucro dalla farcitura, poi tagliate il sacchetto di pasta filata a pezzettini molto piccoli. Unite la stracciatella e i dadini di pasta filata al pesto di pomodori secchi ed amalgamate il tutto aggiungendo un filo di olio extravergine di oliva e, se necessario, un pizzico di sale. Mettete a bollire dell'acqua salata, buttate la pasta e lasciatela cuocere il tempo necessario. Scolatela e poi conditela, a crudo, con la crema di burrata e pomodorini secchi.Nata nei pressi di, la Burrata è un ottimo prodotto della zona delle, una delle più affascinanti e ricche di storia di. Adagiata a cavallo tra le due regioni, si estende tra le province di Barletta-Andria-Trani, Bari, Brindisi, Taranto, sino al cuore di quella di Matera, regalando splendidi paesaggi collinari, dove assolate zone coltivate, si alternano a splendideche spaziano da monumenti preistorici, come, sino a caratteristici, muretti a secco, affascinanti fortificazioni e suggestivi. 