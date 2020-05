Langhe, il Toccasana con 37 erbe aromatiche

Colline delle Langhe

Vermouth - aperitivo

Tartufo Bianco



Con i loro profili sinuosi che ricordano quasi quelli della superficie del mare increspata dalle onde, leadornano una delle campagne più suggestive d'Italia. Arrampicandosi sulla cima di queste magnifiche alture piemontesi si scoprono panorami mozzafiato che si spingono sino all'arco alpino, mentre tra i vigneti che svelano la profonda vocazione vitivinicola della regione, si incastonanoche spesso legano la loro storia proprio a quei vini di eccellenza che rendono le Langhe famose ed apprezzate in tutto il mondo. Ognuna di queste colline porta il nome di uno dei vini che vi si producono ed ognuna delle località che punteggiano il territorio offre numerose attrazioni che ne raccontano la lunga storia. Dalla “capitale”sino asi scoprono mille inebrianti motivi per concedersi un viaggio alla scoperta di questa zona del Piemonte e si gode di una cornice d'eccezione per gustare le irresistibili prelibatezze che offre il territorio. Se dai vigneti nascono, infatti, nettari di grande rinomanza, dal sottosuolo spuntano pregiati tartufi mentre nei noccioleti si colgono nocciole d'eccellenza usate come ingredienti per preparare vere e proprie leccornie, gianduia in primis. La terra, qui, sembra davvero prodiga di doni deliziosi ed è, infatti, proprio dalla natura rigogliosa di queste campagne e delle montagne circostanti che nasce un'altra bevanda che non ha nulla da invidiare ai famosi vini locali. Si tratta di un amaro, noto comeche sprigiona tutti i sapori e i profumi di benA 50 anni dalla sua nascita, questo liquore, ottenuto dall'infusione di deliziose erbe aromatiche, è divenuto un vero e proprio, oggi custodito dache, da circa 100 anni, lega il proprio nome alla tradizione vinicola piemontese, e per la quale lavora, tuttora, Valter Porro, discendente diretto di, creatore della sua ricetta. La storia di questo profumatissimo amaro cominciadove, sin da tempi antichi, è radicata la cultura legata all'utilizzo delle erbe ed alla farmacopea casalinga. Non meraviglia, dunque, che proprio qui Teodoro Negro abbia intrapreso accurati studi delle essenze locali che provvedeva a raccogliere e catalogare meticolosamente sino a giungere ad aprire una propria erboristeria. Per affinare le sue conoscenze sulle proprietà terapeutiche delle erbe frequentò il monastero dei Padri Scolopi di Carcare e, successivamente, l'Università di Pavia, dove nel 1940 fu uno dei primi in Italia a diplomarsi in erboristeria. Grazie alle conoscenze acquisite nel corso dei suoi studi, Teodoro Negro cominciò ad elaborarepresso un opificio specializzato realizzato in un locale adiacente alla storica erboristeria eil delizioso liquore era, finalmente, pronto.Oggi come allora, la famiglia Toso, che ne custodisce la ricetta, lo prepara esattamente come 50 anni fa mediante l'infusione di ben, tra cui Achillea Moscata, Anice Verde, Basilico, Melissa e Menta Piperita, raccolte in montagna e nelle Langhe. La bevanda che se ne ottiene è un vero elisir di profumi e di sapori carichi di tradizione che conquista con il suo piacevole equilibrio tra, sentori caldi e avvolgenti ed un gradevole. E' un delizioso digestivo ma, grazie al suo moderato tenore alcolico, si rivela anche un ottimo ingrediente per la preparazione deiai quali dona una deliziosa nota amaricante conferita dal mix di erbe che sin dalle origini caratterizza la sua ricetta. Non c'è custode migliore di Casa Toso per salvaguardare e perpetuare la tradizione legata a questa specialità. La famiglia Toso, infatti, da un secolo tiene alta la vocazione vinicola del territorio producendo prelibati nettari con i vitigni locali oltre ad uno storicopreparato ancora secondo la ricetta storica dell'Ottocento.Anche il Vermouth, tra l'altro, lega la propria tradizione a quella del vino che, in queste terre, è una vera eccellenza. Le sue origini sono antichissime, sembra, addirittura, che affondino le proprie radici nei primi secoli dopo Cristo quando si cominciò a produrre un vino a base di erbe impiegato, nel corso dei secoli, a scopo terapeutico.i produttori piemontesi misero a punto una ricetta che differenziava la bevanda locale da quelle simili che si erano diffuse, nel tempo, in altre zone del continente. Ilera, infatti, più amabile ed aromatico ed in breve tempo fece parlare di sé in tutto il mondo. Non a caso, oggi la bevanda è uno degli aperitivi più apprezzati della tradizione italiana ed è anche un apprezzato ingrediente per la preparazione di alcunitra cui il Martini, l'Americano, il Manhattan e il Negroni. Non meraviglia, dunque, che a partire dal 2017 il delizioso vino speziato piemontese abbia ottenuto il riconoscimento della. Al fine di salvaguardarne e valorizzarne la tradizione, nello stesso anno è natoche ne garantisce la qualità e promuove il prodotto sia in Italia che all'estero anche con interessanti eventi ed iniziative.Vuoi saperne di più sul Vermouth di Torino e la sua tradizione? Leggi qui per scoprirne storia, caratteristiche ed utilizziSebbene i rinomati vini ed i liquori delle Langhe siano sicuramente ottimi sorseggiati da soli, il loro abbinamento con altresi rivela un perfetto matrimonio di sapori e tradizioni. Come non pensare, ad esempio, alle tonde. Insignite del prestigiosoper la loro unicità, sono un prezioso ingrediente per la preparazione di dolci deliziosi come la torta di nocciole e, naturalmente, il famosonato a Torino all'inizio del 1.800 per risparmiare sulla produzione del cioccolato. All'epoca, infatti, a causa del blocco economico imposto da Napoleone, il cacao era divenuto raro e costoso e per ridurre i costi da sostenere per poterlo produrre, il maitre chocolatieraggiunse all'impasto proprio le nocciole tritate finemente, in modo da diminuire le dosi di cacao. Altra eccellenza della tradizione enogastronomica langarola, ilnella foto in bassoè una vera leccornia per palati fini e ricette di grande pregio e raffinatezza. Passeggiando per le vie di Alba fa bella mostra di sè dalle vetrine di numerosi negozi esclusivi e se ne può assaporare il gusto in tanti,ssimi piatti locali ai quali conferisce un profumo inconfondibile ( v e ne abbiamo parlato qui ). Sono stati proprio i sapori di queste eccellenze ad ispirare la ricetta di un altro liquore che racchiude l'essenza delle Langhe in ogni sorso. Si tratta di un innovativo gin tutto italiano prodotto da Wolfrest che unisce, in un solo distillato, le nocciole del territorio, il tartufo bianco di Alba ed il Ginepro. Leggi qui per saperne di più.E per chi durante i propri viaggi ama nutrirsi anche di cultura e di folklore, l'appuntamento è adnel periodo delche si svolge ogni anno nel mese di settembre. Si tratta di un'antica corsa di cavalli montati “a pelo”, vale a dire senza sella, le cui prime notizie certe risalgono al 1275. Alla competizione tra i fantini dei Rioni, i Borghi cittadini e i Comuni della provincia di Asti, si affianca uno scenograficoche vede sfilare per le vie della città benin costume medievale. Non meno affascinante il, durante il quale nove borghi cittadini cercano di aggiudicarsi l'ambito drappo colorato cavalcando un mulo. Ad accompagnare i festeggiamenti, un grandiosoche, anche in questo caso, portano indietro nel tempo le vie del centro storico con i loro magnifici abiti medievali. Vi abbiamo parlato qui del folkloristico Palio di Asti e di ciò che lo rende così affascinante.Leggi anche: