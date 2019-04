5 itinerari tra borghi di pietra in Italia

In provincia di Cuneo, il borgo di Chianale della Val Varaita è uno scrigno di tesori da scoprire mano nella mano. Vai all’itinerario Accessibile soltanto a piedi percorrendo un tratto dell'antica Via Mercatorum, Cornello dei Tasso è un piccolo gioiello dagli scorci pittoreschi. Vai all’itinerario All'ombra delle Dolomiti Friulane il piccolo borgo di Poffabro, frazione di Frisanco, è un luogo dove il tempo scorre a modo proprio. Vai all’itinerario Il suggestivo borgo siciliano sfoggia antiche decorazioni in pietra realizzate dagli Sclapellini: si trova in provincia di Messina ed offre atmosfere uniche. Vai all’itinerario E’ un piccolo gioiello calabrese della provincia di Crotone dalle suggestioni d'altri tempi dove si possono ammirare meravigliose testimonianze bizantine. Vai all’itinerario