Novara di Sicilia, romantico weekend nel borgo di pietra

Adagiato in una pittoresca vallata dalla vegetazione mediterranea tra i Monti Peloritani e Nebrodi, Novara di Sicilia è un suggestivo borgo della provincia di Messina dalle atmosfere uniche che, non a caso è stato inserito nel circuito dei Borghi Più Belli d'Italia. Un luogo perfetto per staccare la spina con la dolce metà e godersi le atmosfere d'altri tempi che emanano da questo piccolo angolo di Sicilia dominato dalle montagne e incorniciato dai boschi. La sua posizione su un costone di roccia e gli scorci dal fascino d'altri tempi ne fanno una meta perfetta per una fuga romantica all'insegna della pace e dell'intimità ma anche delle passeggiate a tu per tu con la lunga storia di questo borgo incantevole.







Magnifica la passeggiata per raggiungere le vestigia in pietra arenaria del castello saraceno posto in cima ad una rupe a strapiombo. I ruderi del castello, in questo caso, seppure indubbiamante interessanti, rappresentano più che altro un prestesto per godere di una vista unica che spazia sui tetti del borgo e si spinge sulla vallata ispirando tantissimi itinerari alla scoperta di luoghi meravigliosi, dalla antica Tindari, al meraviglioso mare da cui emergono le isole Eolie.



I PIU' BEI MONUMENTI ITALIANI DA VISITARE Filo conduttore di ogni itinerario alla scoperta di Novara di Sicilia è la pietra. La pietra su cui è adagiato e quella che adorna i suoi scorci più belli plasmati nel tempo dalle mani esperte degli Scalpellini, artisti del taglio e della lavorazione della pietra che, sin da epoca ottocentesca, hanno adornato il borgo di magnifiche creazioni che ancora oggi si possono ammirare osservando i portali delle chiese che punteggiano l'abitato, come quelli delle Chiese di S. Nicolò e di S. Antonio Abate, con il suo magnifico portale in stile normanno, o le cornici, le mensole, i balconi ed i supporti (i Cagnò) degli antichi palazzi. Ma se Novara di Sicilia è considerato un "borgo di pietra" è anche per le suggestioni che sprigionano dalle sue strade in basole di pietra , chiamate ciappe, e le intricate viuzze acciottolate.