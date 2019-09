1. ADLER SCRUB WATER MASSAGE ALL’ADLER SPA RESORT BALANCE

2. SALT, LO SCRUB SALATO DI BORGO EGNAZIA

Unicità e autenticità attendono in quel di Savelletri di Fasano a, meravigliosa location ispirata a un tipico paese pugliese. Una volta messo piede nella sua spa Vair, è possibile sperimentare una serie di trattamenti ispirati alle tradizioni locali che permettono di prendersi cura di sé e celebrare la propria bellezza naturale. Come, lo scrub con sale e olio d’oliva in grado di esaltare la luminosità della pelle.

3. MASSAGGIO MAR EN CALMA AL FONTSANTA HOTEL

4. PEELING AI SALI DEL MAR MORTO ALL’AMONTI & LUNARIS WELLNESSRESORT

Dopo i bagordi estivi non c’è niente di meglio che un pacchetto wellness per rimodellare la silhouette. A Cadipietra in Valle Aurina, la Spa dell’propone trattamenti specifici come il peeling aromatico ai sali effettuato con olio da massaggio aromatico e sali del Mar Morto utile al fine di rinnovare la pelle e stimolare il metabolismo dei tessuti.