1. IL MUSEO DEL DAMASCO DI LORSICA

2. LA GINESTRA CALABRESE

In Calabria la tessitura è un’arte tanto antica quanto radicata nella cultura della gente. Dalle fibre più pregiate a quelle più povere, come la ginestra, non c’è prodotto del territorio che non venga trasformato in magnifici tessuti. Tra gli indirizzi da non perdere figurano La Mia Arte Artgianato Tiriolo, a Tiriolo, e la bottega della Tessitura artistica a mano di Mario Celestino, a Longobucco, dove assistere alle varie fasi della lavorazione e ripercorrere la storia della tessitura locale. VAI ALL’ITINERARIO