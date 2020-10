Napoli, la fortuna ha la forma del corno

Cornetto portafortuna



I riferimenti alla superstizione legata alla forma del corno sul territorio partenopeo sono numerosi. In molti associano persino irivenuti neglimolto simili al “curniciello”) proprio alle credenze riguardanti i benefici apportati dai manufatti aventi tali sembianze. Il cornetto portafortuna è, infatti, uno deipiù antichi e conosciuti ed è associato ad usanze legate a diverse epoche e culture. Le sue origini sono remote ma oggi è divenuto uno degli emblemi della tradizione artigianale di Napoli dove la superstizione e la scaramanzia sono da sempre profondamente radicate. D'altronde 'associazione della forma del corno alla fortuna, alla fertilità ed alla prosperità, risale alla notte dei tempi. Già in epoca preistorica la potenza ed il vigore di un animale venivano valutati sulla base delle dimensioni delle loro corna che divennero, dunque, ben presto un simbolo benaugurale che veniva sovente esposto all'esterno delle capanne per propiziare la buona sorte., il simbolo del corno ha attraversato epoche e territori ma non ha mai perso la suggestione legata alla sua simbologia che, talvolta, in alcune culture assunse persino connotazioni mitologiche. Basti pensare agli elmi o agli ornamenti che i guerrieri e condottieri indossavano in battaglia, che spesso richiamavano proprio le sembianze di corna o ai numerosi significati e funzioni a cui la loro forma, nel tempo, veniva associata come la capacità dio diqueste credenze furono particolarmente sentite sin da epoca remota, si pensa persino antecedente alla nascita di Cristo. Fu però nel Medioevo che orafi e gioiellieri si specializzarono nella produzione di oggetti e monili con le forme del corno. Le loro creazioni riscossero sempre maggior successo tanto da far diventareuno degli oggetti più tipici e rappresentativi dell'artigianato locale. Turismo ha individuato per voi alcuni cornetti portafortuna acquistabili on line, come questo grappolo di cornetti con targa di Totò per proteggere la casa . Li trovate nel paragrafo qui sotto dedicato all'argomento. Inoltre, potere individuare altri prodotti nella sezione di Amazon dedicata al Made in Italy Ma non tutti i corni sono uguali. E soprattutto non tutti portano fortuna. Affinchè esercitino le loro funzioni propiziatorie devono possedere. Innanzitutto, che deve essere sempre e rigorosamente rosso, la tinta da sempre associata alla fortuna, alla potenza e alla vittoria. Deve, inoltre, essere, in modo tale che colui che lo modella possa infondergli energie positive attraverso il contatto. Un tempo quelli realizzati in corallo venivano considerati particolarmente efficaci perchè agli influssi positivi del corno si associavano quelli attribuiti a questo materiale che si riteneva. A Napoli, inoltre, un detto popolare viene in aiuto per ricordare quali sono le sembianze del vero corno portafortuna che deve essere sempre(rigido, storto e con la punta). Da ultimo, ma non per importanza, il cornetto portafortuna non deve mai essere acquistato, ma sempre e comunque, pena l'inefficacia. Con la fortuna non si scherza, dunque. Occorre, quindi, fare molta attenzione a come scegliere ed entrare in possesso del proprio corno della buona sorte ed il modo ideale per essere sicuri di possedere un vero talismano partenopeo è quello di concedersialla scoperta delle botteghe dell'artigianato locale.Per ammirare ed acquistare i deliziosi cornetti portafortuna (ma sempre rigorosamente per offrirli come regalo) o per scegliere quello da ricevere in dono e scoprire tutte le differenti versioni del tradizionaleil posto migliore sono le botteghe di San Gregorio Armeno, nota come via dei presepi ( di cui vi abbiamo parlato qui ) ma anche come zona degli artigiani. 