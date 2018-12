Parchi e giardini italiani vestiti a festa

tra fitte selve, rocce impervie e buie grotte, la Riserva dona l'opportunità di scoprire una natura ricca e variegata da osservare dal vivo durante piacevoli passeggiate o da conoscere ed approfondire tra le sale del Museo Naturale o nel Giaridno Naturalistico. Ecco cinque buone ragioni per scoprire la Riserva e le Grotte durante l'inverno in occasione delle Feste.

RISERVA BOSCHETTO DELLA CASCINA CAMPAGNA

Laddove il fiume Olio esce dal lago d'Iseo percorre, nel suo tratto bergamasco, rive scoscese e boscose per poi proseguire a valle attraversando le pianure cremasca e mantovana in un susseguirsi di terreni agricoli. E' proprio in questa area che si estende il Parco dell'Oglio Nord scoprendo paesaggi sempre diversi e pieni di fascino, ora ricoperti di boschi ora punteggiati di placidi corsi d'acqua.

VILLA CARLOTTA

A metà strada tra il lago di Como e le montagne che lo circondano, affacciata sulle Grigne e la Penisola di Bellagio, Villa Carlotta è uno di quei luoghi in cui perdersi per ore nella contemplazione della bellezza. La bellezza dell'arte, la bellezza della storia e la bellezza della natura.

PARCO D'ABRUZZO LAZIO E MOLISE

Riconosciuto in tutto il mondo come modello per la conservazione della natura e la tutela degli ambienti che custodisce, il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise è anche una meta particolarmente apprezzata dai viaggiatori amanti dell'eco-turismo, delle vacanze outdoor e dei lunghi trekking in mezzo al verde. In ogni stagione l'area protetta è in grado di conquistare i suoi visitatori con la bellezza dei paesaggi, il fascino delle creature che li popolano e le numerose proposte per scoprire il territorio in maniera interessante e coinvolgente.

VILLA DELLA PORTA BOZZOLO

Incastonata nei pittoreschi scenari della Valcuvia, a poca distanza dal Lago Maggiore, Villa Della Porta Bozzolo è un'elegante dimora di orgine cinquecentesca che, nel tempo, si è ampliata attorno al nucleo originario per poi essere traformata, nel secolo successivo, in una villa fattoria attraverso la realizzazione di un nuovo edificio che si sviluppava attorno ad una corte d'onore e si affacciava su un grande giardino. In epoca settecenresca la Villa subì ultriori trasformazioni per essere nuovamente convertita in una raffinata residenza di rappresentanza adornata da splendidi affreschi e circondata da un magnifico parco.