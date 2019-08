5 modi per trascorrere l'estate in Trentino

Con i suoi oltre 19.000 ettari di paesaggi montani tutti differenti, il Parco Naturale Paneveggio – Pale di San Martino è il luogo ideale dove poter trascorrere l'inverno a stretto contatto con la natura e con gli scenari tipici di questa stagione. All'ombra di alcune delle vette più affascinanti delle Dolomiti trentine si estende un territorio di rara bellezza che può essere idealmente suddiviso in tre differenti zone, ognuna caratterizzata da diversi aspetti paesaggistici.

PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO

Istituito nel 1935 il Parco Nazionale dello Stelvio è il più grande dei parchi storici italiani. Dominato dal possente massiccio dell'Ortles-Cevedale è un affascinante susseguirsi di differenti scenari che spaziano dalle vallate modellate dai ghiacci, a pittoreschi laghetti alpini sino a vasti alpeggi e folti boschi. I numerosi dislivelli creano ambienti ed ecosistemi unici e tutti differenti l'uno dall'altro, adagiati lungo le Alpi centrali a cavallo tra Lombardia eTrentino Alto Adige.

CASCATE DI NARDIS

Su un dislivello di oltre 3.000 metri il Parco Naturale Adamello Brenta regala un magnifico alternarsi di paesaggi che spaziano da folti boschi a verdi praterie, sino a rigogliosi pascoli, arbusteti e gelidi ghiacciai disseminati in un territorio del Trentino occidentale che comprende i gruppi montuosi dell'Adamello e del Brenta, dai quali l'area protetta prende il nome, separati dalla Valle Rendena e ricompresi a loro volta tra le Valli di Sole, di Non e delle Giudicarie. Una delle valli laterali della Valle Rendena, la Valle Genova, che si apre poco a monte di Pinzolo, regala una delle cascate più spettacolari dell'intero Trentino, le cascate di Nardis.

CASCATA DEL VARONE

Considerata una vera e propria rarità geologica, la cascata del Varone è anche una delle più interessanti attrazioni dell'alto Garda trentino. Frutto di millenni di erosione delle rocce da parte delle acque, offre un salto spettacolare che si tuffa all'interno di una profonda forra. Il colpo d'occhio è davvero di quelli che non si dimenticano e può essere ammirato da ben due punti di vista differenti grazie al percorso di visita allestito all'interno delle grotte in cui si incunea l'acqua. A dimostrazione dell'unicità dello spettacolo offerto, numerosi artisti, letterari e personaggi illustri ne hanno decantato la bellezza.

NOVA PONENTE

Nel cuore dell'Alto Adige, appena sopra la Val D'Ega, Nova Ponente offre ottime opportunità a chi desidera un soggiorno attivo. Combinando il relax con uscite in mountain bike oppure a piedi. Per l'estate, e fino al prossimo autunno, sono in programma le settimane Bike & Escursioni. Un programma completo di attività cui partecipare con un duplice obiettivo. Godersi panorami e bellezze naturali di questa zona alpina. E rafforzare muscoli, articolazioni e metabolismo per rigenerarsi e prepararsi al prossimo inverno.