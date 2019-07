Trentino, estate in montagna al Parco di Paneveggio

Con i suoidi paesaggi montani tutti differenti, ilè il luogo ideale dove poter trascorrere l'inverno a stretto contatto con la natura e con gli scenari tipici di questa stagione. All'ombra di alcune delle vette più affascinanti dellesi estende un territorio di rara bellezza che può essere idealmente suddiviso in, ognuna caratterizzata da diversi aspetti paesaggistici. Se nella zona settentrionale si rimane, infatti, incantati dalla magnifica, il settore occidentale è dominato dalle imponenti, mentre l'area sud orientale svela alcuni splendidi rilievi della catena porfirica del. In un trionfo di boschi e ghiacciai, di impetuosi torrenti e placidi laghi, di torbiere e pascoli alpini, di pareti rocciose e vaste praterie, è impossibile non lasciarsi conquistare dall'incantevole bellezza di questa area protetta che, in questa stagione, offre oltretuttoper essere esplorata in maniera sicura e interessante. Eccone cinque.Gli angoli più affascinanti della maestosasaranno alcuni dei più interessanti protagonisti dell'estate nell'area protetta. Durano, infatti,le escursioni in partenza tutte le domeniche mattina dal Centro Visitatori di Paneveggio alle 10.00. Ogni passeggiata dura circa due ore e permette di attraversare alcuni degli scenari più rappresentativi di questa zona del Parco, compresi l'adrenalinicosulla forra dele dell'area faunistica delPer promuovere la conservazione della popolazione di marmotte nell'area protetta, il Parco di Paneveggio propone una serie di attività dedicate a queste graziose creature finalizzate a conoscere ed osservare le colonie presenti sul territorio. Giovedì 8 e 22 agosto saranno i giorni in cui grandi e piccini potranno sapere qualcosa di più su questi piccoli animali partecipando, a partire dalle 9.00, ad un incontro di presentazione seguito da una escursione in Val Venegia durante la quale, con la guida di uno zoologo, si effettueranno alcuni interessanti rilevamenti sulle colonie di marmotte. Grazie ad un sistema di telecamere, inoltre, sarà possibile persino esplorare alcune delle loro tane. Durante l'escursione è prevista una sosta per il pranzo al sacco per poi rientrare al Centro Visite di Paneveggio intorno alle 16.30.Ogni martedì, fino al 27 agosto, i visitatori del Parco potranno vivere l'esperienza di sentirsi malgari per un giorno. L'appuntamento è alle 8.30 presso il Centro Visitatori di S. Martino di Castrozza dal quale si partirà alla volta di una tipica malga alpina dove potranno dare da mangiare a conigli, caprette e galline e si potranno cimentare in attività tradizionali come la mungitura delle mucche e la preparazione della Tosela, per poi fare rientro alle 16.00.La sera del giovedì al Parco di Paneveggio è davvero speciale. Malga Canali offre la cornice ideale per scoprire i sapori e i profumi tradizionali della montagna. Il rientro sotto le stelle permette di ammirare il bosco di notte. L'appuntamento è ogni giovedì fino al 29 agosto (Ferragosto escluso) alle 18.00 in loc. Cant del Gal in Val Canali alla quale si farà rientro alle 22.30.Fino al 24 agosto il sabato pomeriggio in famiglia è ancora più piacevole al Parco di Paneveggio. Grazie alle numerose attività a laboratori organizzati ogni settimana al maso dei Pradi de Tognola o all'Osteria alla Siega a partire dalle 15.00, grandi e piccini potranno vivere la montagna a 360 gradi con tantissimi appuntamenti dedicati agli adulti, alle famiglie oppure ai bambini.Leggi anche: