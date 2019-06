Estate ad alta quota al Parco dello Stelvio

Istituito nel 1935 ilè il più grande dei parchi storici italiani. Dominato dal possente massiccio dell'è un affascinante susseguirsi di differenti scenari che spaziano dalle vallate modellate dai ghiacci, a pittoreschi laghetti alpini sino a vasti alpeggi e folti boschi. Icreano ambienti ed ecosistemi unici e tutti differenti l'uno dall'altro, adagiati lungo le Alpi centrali a cavallo tra. Scenari sorprendentemente selvaggi e ancora intatti si alternano ad aree coltivate,ancora oggi abitati. In ogni stagione dell'anno queste montagne riservano affascinanti sorprese, tutte da scoprire esplorando gli angoli più belli e suggestivi del Parco ed entrando in contatto con le specie che lo popolano. Ecco 5 proposte per un'estate ad alta quota tra le splendide montagne dell'area protetta.Muniti di giacca a vento, scarpe da trekking ed eventuale pranzo al sacco, ogni martedì i visitatori del Parco potranno prendere parte ad una interessante escursione di circa quattro ore, di cui tre di cammino, alla scoperta di una delle creature più graziose dell'area protetta. Con i suoi fischi acutissimi la marmotta richiamerà i partecipanti offrendo l'opportunità di ammirarla nel suo ambiente naturale.al Parco dello Stelvio sono dedicati all'anticae ai suoi 170 anni di storia. Con una vista guidata di un'ora, conpresso il, se ne scoprirà il funzionamento assieme a quello del vicino mulino grazie ad una interessante dimostrazione pratica.I mercoledìtra le bellezze del Parco hanno i sapori, i profumi e le atmosfere tipiche dell'antica civiltà contadina grazie ad una piacevole escursione che porta alla scoperta delin, dove si apprenderanno gli usi e i costumi degli abitanti dei masi del presente e del passato e si degusteranno deliziosi. L'incontro dura circa tre ore a partire, orario di ritrovo dei partecipanti al maso stesso., invece, la ricchezza dellasi mostra in tutto il suo splendore durante un'escursione alla scoperta delle varie, deie i. La passeggiata ha una durata di circae prende il viadel mattino dalIl giovedì è anche il giorno dedicato ai bambini che potranno prendere parte ad un divertente laboratorio creativo durante il quale le pigne, le pietre e le noci raccolte nel Parco verranno trasformate in piccole originali opere d'arte. Gli incontri hanno una durata di tre ore e si svolgono a partire dalle 14.30 presso il centro visite naturatrafoi.Leggi anche: