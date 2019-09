Innamorarsi in Sicilia, 5 idee

Eletta Borgo dei Borghi 2018, questa perla siciliana è incastonata nel punto più alto del Parco delle Madonie. Vai all’itinerario In provincia di Messina, Novara di Sicilia è celebre per le antiche decorazioni in pietra realizzate dagli Scalpellini: scopriamo dove sono. Vai all’itinerario Angoli suggestivi che offrono scorci particolarmente romantici fanno della città siciliana una destinazione perfetta per le coppie. Vai all’itinerario Abbarbicato alle pendici si una scenografica rupe gessosa sormontata da un santuario, il borgo di Sutera incanta i visitatori grazie ai suoi scenari dal fascino unico. Vai all’itinerario

La località di origine saracena si trova a due passi dalla valle dei templi e vicino a Sciacca e a Menfi ed saputo mantenere inalterato nel tempo un fascino davvero speciale.