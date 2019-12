Puglia, il meglio di Lecce in 5 mosse

La migliore alternativa alle mete turistiche più comuni in Italia è sicuramente Lecce , una città capace di rivelare molte sorprese. Non stupisce che la si conosca anche con gli epiteti di Firenze del Sud, la Signora del Barocco o Città delle Chiese. Le più belle attrazioni del centro storico, con gli edifici barocchi e i vicoli in pietra leccese, non distano che pochi chilometri dalle zone balneari, il che è un valore aggiunto. Come il folclore, le tradizioni artigianali ed enogastronomiche che la rendono unica con il suo territorio, il Salento. Ecco alcune delle tante chicche da non perdere a Lecce.Nella campagna leccese scopri l' Abbazia di Santa Maria di Cerrate In una bottega di Lecce si produce un oggetto che ha lanciato la figura della donna tradizionale salentina sotto i riflettori: si tratta della Massaia Salentina, un souvenir molto tipico della zona, simbolo indiscusso del mondo contadino di non molto tempo fa, rappresentata con le sue particolari caratteristiche. Scopri di più sulle massaie salentine Lecce è impregnata di suggestioni che tolgono il fiato non solo in superficie, ma anche sottoterra. Sotto il bellissimo centro storico scorre il fiume Idume che offre uno degli spettacoli naturali più belli di tutto il Salento. Scopri cosa succede sotto il suolo di Lecce I palazzi signorili si distinguono per le affascinanti caratteristiche artistiche e storiche. Le famiglie nobili leccesi avviarono, sopratutto tra il XVI e il XVIII secolo, una grande attività di costruzione per esprimere la propria superiorità di rango di fronte alla popolazione. Ecco perché vale la pena intraprendere un itinerario attraverso i palazzi storici di Lecce , dove arrivano tutte le strade, è il luogo centrale e scenografico per eccellenza, ricca com’è di attrazioni come l’Anfiteatro Romano, la Colonna di Sant’Oronzo, il Palazzo del Seggio e le chiese di San Marco e Santa Maria delle Grazie. Nelle vicinanze sorge anche ilconosciuto anche come Castello di Carlo V. E ancora Piazza Duomo, la Chiesa di San Nicolò dei Greci, la Basilica di Santa Croce. Questi alcune delle tappe principali per lasciarsi avvolgere dalle magiche atmosfere di Lecce; atmosfere che, però, seducono il visitatore anche nei dettagli nascosti e in attrazioni meno note. Scopriamone di più La regione della provincia di Lecce ha diverse peculiarità naturali che rendono questa terra unica al mondo: tra queste la Pietra Leccese, un’arenaria tipica del Salento, una roccia calcarea estratta principalmente nell’entroterra leccese. Passeggiando per i vicoli della meravigliosa città si può notare come tale pietra, grazia alla sua plasmabilità e facilità di lavorazione, ha permesso di scrivere, la storia del Barocco. Scopri di più