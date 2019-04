L'Italia dei castelli meno conosciuti in 5 tappe

In provincia di Parma il Castello di Torrechiara fu regno di una favola d’amore d’altri tempi, quella di Pier Maria Rossi e l’amata Bianca Pellegrini. Vai all’itinerario La località Briolo, nei pressi di San Regolo, si trova in provincia di Siena ed ospita un imponente edificio posizionato sul dorso di un poggio: è il Castello di Brolio, nel comune di Gaiole in Chianti. Vai all’itinerario A pochi chilometri da Roma il Castello di Bracciano accoglie ogni anno circa 60 mila visitatori che vengono a scoprire una delle più belle dimore rinascimentali d’Europa. Vai all’itinerario Scopri di più su Bracciano A Venafro si trova uno dei castelli più belli e ricchi di storia della Regione: il Castello Pandone, che ospita il Museo Nazionale del Molise. Vai all’itinerario Il Castello Svevo di Cosenza è il simbolo storico e culturale della città e sorge sulla sommità del Colle Pancrazio. Vai all’itinerario