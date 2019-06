Le più belle biblioteche d'Italia in 5 itinerari

La Biblioteca Capitolare è una perla nascosta: si tratta della più antica biblioteca italiana e custodisce manoscritti di inestimabile valore. Vai all’itinerario L’Archiginnasio è una tappa da non perdere quando si visita Bologna: edificio di rara bellezza era l’originaria sede dell’università, oggi Biblioteca Comunale. Vai all’itinerario Dalla Biblioteca San Marco, la più antica, alla Biblioteca Nazionale Centrale, Firenze ospita diversi palazzi di grande importanza artistica dove sono custoditi tra i patrimoni librari più importanti d’Italia. Vai all’itinerario La splendida Biblioteca Angelica si trova a fianco della Basilica di Sant’Agostino: risalente al 1604, è tra i primi esempi di biblioteca pubblica in Europa. Vai all’itinerario In Sicilia il Real Collegio Capizzi è uno dei simboli di Bronte: importante centro di studi classici conosciuto come “reale istituto borbonico” ospita una ricchissima biblioteca . Vai all’itinerario