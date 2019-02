1. VENEZIA, E’ QUI LA FESTA

Carnevale di Venezia che, anno dopo anno, ammalia i viaggiatori di ogni dove con le sue atmosfere uniche, i costumi dal fascino d'altri e una tradizione lunga secoli. Per entrare a pieno nello spirito del Carnevale veneziano, oltre che perdersi tra i colori e le maschere di piazza San Marco, vale la pena concedersi un mini tour alla scoperta delle tante botteghe dove scoprire l'arte dei mascareri. VAI ALL’ITINERARIO



Fascino senza tempo quello delche, anno dopo anno, ammalia i viaggiatori di ogni dove con le sue atmosfere uniche, i costumi dal fascino d'altri e una tradizione lunga secoli. Per entrare a pieno nello spirito del Carnevale veneziano, oltre che perdersi tra i colori e le maschere di piazza San Marco, vale la pena concedersi un mini tour alla scoperta delle tante botteghe dove scoprire l'arte dei mascareri.

2. A NAPOLI CON PULCINELLA

Pulcinella? E’ proprio lui l’emblema del Carnevale partenopeo, parliamo di una delle maschere tradizionali più famose in Italia (e non solo) le cui origini sono antichissime. La sua prima apparizione risale al 1300 quanto era utilizzata per indicare una persona negligente e, successivamente, si è diffusa nel 1500 grazie alla figura di Silvio Fiorillo, un commediogrado dell'arte. VAI ALL’ITINERARIO



Che Carnevale sarebbe senza? E’ proprio lui l’emblema del Carnevale partenopeo, parliamo di una delle maschere tradizionali più famose in Italia (e non solo) le cui origini sono antichissime. La sua prima apparizione risale al 1300 quanto era utilizzata per indicare una persona negligente e, successivamente, si è diffusa nel 1500 grazie alla figura di Silvio Fiorillo, un commediogrado dell'arte.

3. CARNEVALE AMBROSIANO, A MILANO LA FESTA ARRIVA “IN RITARDO”

Milano le celebrazioni carnevalesche iniziano quando quelle delle altre città si sono ormai concluse da giorni. Durante il cosiddetto sabato grasso, che quest'anno cade il 9 marzo, andrà in scena il Carnevale Ambrosiano che, per la 44° edizione, strizzerà l'occhio al grande Leonardo. VAI ALL’ITINERARIO



C’è una città in cui il Carnevale segue un calendario del tutto diverso rispetto a quello tradizionale: ebbene sì, ale celebrazioni carnevalesche iniziano quando quelle delle altre città si sono ormai concluse da giorni. Durante il cosiddetto sabato grasso, che quest'anno cade il 9 marzo, andrà in scena ilche, per la 44° edizione, strizzerà l'occhio al grande Leonardo.

4. VIAREGGIO, LA CITTA’ DEL CARNEVALE

Carnevale di Viareggio è famoso in tutto il mondo per le parate dei carri allegorici che, ogni anno, sfilano lungo le vie della cittadina toscana. Oltre ad assistere alle sfilate è possibile fare visita alla Cittadella del Carnevale, un enorme centro tematico dedicato alle maschere dove sono concentrati i laboratori per i costruttori dei carri. Degno di nota anche il museo dedicato alla festa. VAI ALL’ITINERARIO



Ilè famoso in tutto il mondo per le parate dei carri allegorici che, ogni anno, sfilano lungo le vie della cittadina toscana. Oltre ad assistere alle sfilate è possibile fare visita alla Cittadella del Carnevale, un enorme centro tematico dedicato alle maschere dove sono concentrati i laboratori per i costruttori dei carri. Degno di nota anche il museo dedicato alla festa.

5. ACIREALE, IL PIU’ BEL CARNEVALE DELLA SICILIA