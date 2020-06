Vermentino, l'essenza della Gallura

Santa Teresa di Gallura

Risalgono ad oltre un millennio a.C. i primi recipienti con tracce di vino rinvenuti ina dimostrazione di comein questa zona dell'isola fosse diffusa sin da epoca remota. In base alle più antiche testimonianze documentali riguardanti la coltivazione del vitigno, fu nel periodo a cavallo tra il XV e il XVIII secolo, epoca della dominazione spagnola, che queste uve fecero la propria comparsa sul territorio gallurese, probabilmente importate proprio dai dominatori iberici. Nonostante le interpretazioni delle sue origini siano, a tutt'oggi, alquanto nebulose, in molti ritengono il vino che se ne ottiene, una delle zone più ricche di fascino e di storia dell'intera regione. La zona che sfoggia alcuni dei paesaggi più sorprendenti di tutta l'isola dominati dalle scenografiche masse granitiche che si spingono sino al mare dalle ben note sfumature turchesi. Non è un caso che gli esperti sostengano che il Vermentino di Gallura sia il prodotto che più di ogni altro sintetizzidal fascino magnetico. E', infatti, proprio grazie alla particolare composizione del suolo di questa subregione sarda, prevalentemente granitica nel sottosuolo e sabbiosa a grani grossi nel suolo con lievi presenze di argilla, che questo prelibato nettare acquisisce i profumi ed i sapori che lo contraddistinguono.La ricchezza in potassio del, un clima mite reso equilibrato dalche garantisce condizioni ideali di, conferiscono al vino un mix unico di note gustative ed olfattive, assieme ad un, unaed una. Le sue caratteristiche di eccellenza gli hanno permesso di ottenere l'attribuzione dell'ambitariconosciuta per i vini prodotti ined un comune della provincia di. A renderlo così apprezzato è il suo profumo intenso ed il gusto dal secco all'amabile, con un retrogusto leggermente amarognolo, che nei prodotti affinati in legno assume note intense e persistenti, talvolta appena vanigliate. Si distingue per il suo bel colore, con lievi riflessi verdognoli e presenta una. Per potersi fregiare di tale denominazione, il Vermentino di Gallura deve essere prodotto con una percentuale minima di uve del vitigno Vermentino pari al 95%. Dal 1930 il vitigno Vermentino viene coltivato anche nel resto dell'isola, ma il vino che se ne ottiene rientra nella DOC Vermentino di Sardegna . Deve essere bevutoe, difatti, la sua commercializzazione non può avvenire prima del 15 gennaio dell'anno successivo a quello della vendemmia. Trattandosi di une con una buon struttura, si adatta alla perfezione al consumo in abbinamento ai saporiti primi piatti dellaoltre che a quelli a base di crostacei, molluschi e pesce arrosto. Si sposa, inoltre, piacevolmente al, alle frittate ed alle creme di pollo e di funghi. Servito fresco si rivela anche unGustare un Vermentino di Gallura si rivelerà piacevole in ogni luogo e in ogni occasione, ma per apprezzarne a pieno la vera essenza, vale la pena vivere l'esperienza di sorseggiarlo direttamente nelleo ammirando gli splendidi panorami della Gallura. Il modo migliore per scoprirne ogni nota gustativa ed olfattiva che i diversi produttori riescono a conferire al loro nettare è quello di percorrere la, un affascinante itinerario che non solo porta alla scoperta dei luoghi in cui nasce il vino, ma consente anche di ammirare siti meravigliosi ricchi di storia e di cultura incastonati in paesaggi sorprendenti. Il luogo ideale dal quale far partire il proprio viaggio èdove si potrà visitare laper poi proseguire alla volta di, che al vino ha dedicato un intero, sede dell'. Impossibile rinunciare ad un itinerario lungo ladove lasciarsi conquistare dalle esclusive atmosfere die dai suoi scenari da sogno. Abbandonati i luoghi dei vip, una tappa aè d'obbligo, anche perchè consente di imbarcarsi alla volta di uno degli arcipelaghi più incantevoli dell'intero Stivale, quello della. Siache, con il suo, sapranno regalare ore estremamente piacevoli, così come il suggestivo borgo di Luogosanto che si rivela sempre una bellissima scoperta, soprattutto per chi decide di soffermarsi a visitare il famosoe il. E' impossibile, infine, organizzare un itinerario alla scoperta della Gallura senza aver programmato una tappa a, all'estremo nord dell'isola, dominata dal bel promontorio di Capo Testa, e adda cui si possono raggiungere ile la. Lungo tutto il percorso, xi si potrà fermare ad ammirare alcuni dei vigneti più importanti per la produzione di Vermentino di Gallura e soffermarsi a visitare le magnifiche cantine dei suoi produttori. E' affinato qualche mese in acciaio sull proprie fecce fini ed è prodotto ad Arzachena con uve Vermentino 100%Per chi desidera qualcosa di veramente raro ed esclusivo, Siddura propone il suo Vermentino di Gallura Superiore DOCG Berù Limited Edition del 2015. Un nettare davvero particolare che affina per otto mesi in barrique di Rovere dimostrando come questo vitigno sia in grado di mantenere inalterata la propria identità a prescindere dalle lavorazioni a cui viene sottopostoSecondo classificato nella categoria vini bianchi al Concorso Enologico Regionale tenutosi ad Ollolai nel 2014, Ugone III ha selezionato un ottimo Vermentino di Gallura Superiore DOCG prodotto dalla Cantina della Vernaccia di Oristano con il 100% di uve Vermentino. 