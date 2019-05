La pasta italiana in 5 tappe gustose

La Pasta di Gragnano è un prodotto alimentare, ottenuto dall’impasto della semola di grano duro con acqua della falda acquifera locale, prodotto su tutto il territorio del comune di Gragnano in provincia di Napoli. I formati immessi al consumo sono, diversi, tutti tipici, frutto della fantasia dei pastai gragnanesi. Leggi la ricetta





EMILIA ROMAGNA - ANOLINI

Che la pasta ripiena in Emilia Romagna sia una faccenda seria è cosa nota. Ma forse non tutti sanno quanti formati differenti annoveri la lunga tradizione regionale, alcuni dei quali incredibilmente antichi come gli anolini. Nati, con ogni probabilità, tra Parma e Piacenza, questi deliziosi “cugini” dei ravioli vantano una storia lunghissima e numerose varianti, tutte ugualmente deliziose.

PUGLIA - ORECCHIETTE

Autentica istituzione della tradizione gastronomica pugliese, le orecchiette sono una specialità che ha conquistato il palato di tutti gli italiani trasformandosi in un formato di pasta conosciuto, amato e apprezzato in tutto lo Stivale. Per celebrarne la tradizione e sperimentare gli abbinamenti più gustosi ed originali, Grottaglie invita viaggiatori e buongustai a Orecchiette nelle ‘nchiosce, una speciale kermesse che si conclude proprio oggi.

CALABRIA - SCILATEDDHI

Gli scilateddhi sono un tradizionale formato di pasta semplice e gustoso tipico della provincia di Catanzaro dove si preparavano, e tuttora si preparano, arrotolando pazientemente l'impasto attorno ad un ferretto sottile. Sono deliziosi conditi con un saporito sugo di carne.

SARDEGNA - CULURGIONIS

Se si dovesse pensare ad un prodotto in grado si rappresentare la tradizione gastronomica dell'Ogliastra non potrebbero che venire in mente i Culurgionis (o Culurgiones), un particolare formato di pasta preparato artigianalmente e farcito con un gustoso ripieno a base di patate, pecorino e menta. E' la caratteristica chiusura a forma di spiga ad identificare i culurgionis racchiudendo in maniera impeccabile il ripieno e rendendoli un autentico vanto dell'intera tradizione sarda.