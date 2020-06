Campania, dove il fusillo è tradizione

I formati di pasta sono talmente tanti che ogni italiano, alla domanda su quale sia il suo preferito, potrebbe dare una risposta diversa. Tra i grandi classici e le forme innovative, c’è un mondo di creatività culinaria e maestria artigianale. Ma in base a cosa scegliamo una forma di pasta piuttosto che un’altra? In base al gusto certo, ma anche al sugo che lo andrà a condire, uno sposalizio troppo importante per essere trascurato. Ebbene, oggi vogliamo parlare di un formato di pasta tra quelli che più si lasciano avvolgere dal condimento, uno di quelli che, tra le proprie pieghe, riesce a trattenere salse e sughi egregiamente, tanto che ad ogni boccone avviene una vera e propria ‘esplosione’ di piacere tra le fauci: i fusilli.



Figli della tradizione gastronomica dell’Italia meridionale, i fusilli sono particolarmente legati alla, dove questo tipo di pasta arricciata può variare per la forma (notevole è la differenza tra produzione artigianale e industriale), la farina con cui viene preparato, la presenza di uova o meno, e il condimento tipico in base alla località. Come è noto, il fusillo iconico è un formato di pasta avvitato (tradizionalmente lo si attorciglia attorno a un fuso, da cui deriva il nome) fino a prendere una forma arricciata, ondulata, ma in diverse zone della Campania assume connotazioni differenti.

Gragnano, luogo iconico per la produzione artigianale della pasta, sono degli 'spaghetti' che grazie ad un ferretto vengono leggermente schiacciati e arrotolati, e quindi fatti essiccare. In questo modo si ottiene una pasta lunga, cava all'interno. Questa antica tecnica, che prevede la realizzazione manuale, è ancora molto diffusa anche in altre aree dell'Italia meridionale, ma trova a Gragnano la sua summa: essa è infatti riconosciuta come prodotto IGP.



Per esempio a Gragnano, luogo iconico per la produzione artigianale della pasta, sono degli 'spaghetti' che grazie ad un ferretto vengono leggermente schiacciati e arrotolati, e quindi fatti essiccare. In questo modo si ottiene una pasta lunga, cava all'interno. Questa antica tecnica, che prevede la realizzazione manuale, è ancora molto diffusa anche in altre aree dell'Italia meridionale, ma trova a Gragnano la sua summa: essa è infatti riconosciuta come prodotto IGP.

fusillo napoletano, simile al precedente: un tipo di pasta lunga, porosa, ruvida, trafilata al bronzo e lasciata essiccare molto lentamente. Notoriamente fatto a mano è il fusillo avellinese, vero e proprio vanto irpino, la cui peculiarità è quella di essere più stretto e ancora più allungato dei precedenti, realizzato lavorando la pasta attorno a un ferro (si dicono 'al ferretto'). La tradizione vuole che lo si prepari partendo da un impasto di farina o semola e acqua calda. Iscritti al registro dei Prodotto Agroalimentari tradizionali campani ci sono i fusilli di Gioi, nel salernitano, e il lungo fusillo furitano (anche detto 'ricciolo' per la forma particolarmente affusolata) di Minori, splendida località della Costiera Amalfitana. Le 'celebrità' campane chiamate fusilli non si esauriscono qui: nell'Olimpo della pasta avvitata troviamo anche i fusilli di Felitto, che si differenziano dai precedenti perché sono all'uovo e si presentano in un formato particolarmente lungo.



C'è quindi il fusillo napoletano, simile al precedente: un tipo di pasta lunga, porosa, ruvida, trafilata al bronzo e lasciata essiccare molto lentamente. Notoriamente fatto a mano è il fusillo avellinese, vero e proprio vanto irpino, la cui peculiarità è quella di essere più stretto e ancora più allungato dei precedenti, realizzato lavorando la pasta attorno a un ferro (si dicono 'al ferretto'). La tradizione vuole che lo si prepari partendo da un impasto di farina o semola e acqua calda. Iscritti al registro dei Prodotto Agroalimentari tradizionali campani ci sono i fusilli di Gioi, nel salernitano, e il lungo fusillo furitano (anche detto 'ricciolo' per la forma particolarmente affusolata) di Minori, splendida località della Costiera Amalfitana. Le 'celebrità' campane chiamate fusilli non si esauriscono qui: nell'Olimpo della pasta avvitata troviamo anche i fusilli di Felitto, che si differenziano dai precedenti perché sono all'uovo e si presentano in un formato particolarmente lungo.





pomodoro, riempiono il fusillo in ogni sua curva e onda. Ma anche i condimenti in bianco, purché ricchi di oli e grassi, si prestano egregiamente a raccogliere gli aromi del piatto. Iconico è l'abbinamento dei fusilli campani ai sughi con salsiccia, per esempio, e con i funghi dell'entroterra. Oppure con pomodoro e mozzarella, iconici nel napoletano.



Un fusillo, tante varietà

Un fusillo, tante varietà

Naturalmente una pasta così, porosa, ruvida, con cavità e 'insenature' si presta a qualsiasi condimento. Le salse cremose, a partire dal classico sugo di pomodoro, riempiono il fusillo in ogni sua curva e onda. Ma anche i condimenti in bianco, purché ricchi di oli e grassi, si prestano egregiamente a raccogliere gli aromi del piatto. Iconico è l'abbinamento dei fusilli campani ai sughi con salsiccia, per esempio, e con i funghi dell'entroterra. Oppure con pomodoro e mozzarella, iconici nel napoletano.

