5 gustose tappe in Friuli e altrettante ricette tipiche

CJALZONS

Simili a deliziosi agnolotti friulani dalla tradizione antica, i cjalzons si rivelano una ricetta estremamente sfiziosa grazie al loro sapore carico di profumi conferiti dall'aggiunta nel ripieno di spezie stuzzicanti come la cannella e i chiodi di garofano che compaiono in molte specialità della cucina popolare della Carnia.

CJALCUNE

Tra le Prealpi Giulie, incuneata tra l'Austria e la Slovenia, il Friuli Venezia Giulia regala una piccola e splendida vallata della provincia di Udine, dove le tradizioni e la cultura di un tempo sono ancora vive e piene di fascino. Si tratta della Val Resia, il cui territorio appartato dona ricette dalla tradizione lunghissima che sono rimaste immutate nel corso del tempo come quella dei cjalcune, deliziosi gnocchi ripieni di erbe spontanee e frutta secca.

PAN DI SORC Saporito e profumato, il pan di sorc è una delle specialità più caratteristiche della regione friulana del Gemonese dove, dopo un lungo periodo di oblio, è stato recuperato grazie ad un progetto dell'Ecomuseo delle Acque che ne promuove l'antica ricetta seguendo un disciplinare che garantisce l'origine e la qualità del prodotto coinvolgendo tutti gli attori che intervengono nella filiera, dagli agricoltori ai mugnai, ai panificatori ed ai ristoriatori.





CARULAT

Nella magnifica cornice della Carnia, ed in particolare in quella della Valle del But, si produceva, e si produce ancora, un formaggio molto particolare il cui gusto intenso è il frutto di una ricetta speciale e del latte della Pezzata Friulana, una razza vaccina autoctona. Questo formaggio veniva prodotto specialmente in ambito familiare ed era destinato alle occasioni speciali.

TIRAMISU

Il più amato, il più imitato, il più esportato e il più conteso. Il tiramisù non è semplicemente un dolce ma è tutto questo ed anche di più. Un trionfo di freschezza, cremosità e contrasti di sapore armoniosamente legati che vanno dall'amaro del caffè e del cacao alla dolcezza di un crema vellutata a base di uova e mascarpone.