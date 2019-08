Italia di castello in castello, 5 itinerari romantici

A Riva di Solto, in provincia di Bergamo, gli scorci più panoramici si ammirano anche dal Castello di Zorzino, in posizione dominante su gran parte del Lago d’Iseo e sulle sue tre isole. Vai all’itinerario Una tappa a Cordovado, uno dei Borghi più belli d’Italia che si trova in provincia di Pordenone, permette di visitare il Castello e il suo prezioso labirinto. Vai all’itinerario Il villaggio valdostano sorge ai margini della Val Clavalitè ed è caratterizzato dal bellissimo castello che rappresenta una delle principali attrazioni della regione. Vai all’itinerario Soave fa parte del comune di Porto Mantovano ed è indissolubilmente legato alla produzione dell’omonimo vino. Ma è celebre anche per il suo Castello Scaligero emblema di tutto il territorio. Vai all’itinerario Il cuore di Ischia offre atmosfere affascinanti grazie anche al Castello Aragonese che sorge su un isolotto collegato al versante orientale dell’isola da un ponte in muratura. Vai all’itinerario