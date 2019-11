Piemonte, Serravalle e dintorni in 4 tappe

L’aera compresa traoffre un paesaggio fatto di colline puntellate da fortezze, la possibilità di praticare diversi sport , un’ottima enogastronomia ed è ricca di cultura e storia. Siamo nel, in Piemonte , in una zona ancora non presa d’assalto dal turismo di massa e per questo dotata di un fascino unico. Per promuovere questo territorio è nato il progetto collettivo #THINKSERRAVALLE , che offre tutte le informazioni per organizzare una gita fuori porta o un week-end a meno di 100 km da Milano e da Torino con itinerari ed attività su misura e a condizioni favorevoli grazie ad un sistema di convenzioni. Questo angolo di Piemonte, ancora genuino ed autentico, si può visitare in ogni stagione grazie ad un turismo esperienzale che accontenta ogni esigenza del visitatore che sia ispirata dalla moda, dalla cultura, dal vino o dalla natura.Leggi anche: Viaggio in Piemonte in 5 tappe golose Ci sono diversi itinerari di trekking da percorrere in bicicletta, sentieri che si snodano tra cantine, vigne e castelli oppure lungo le stesse strade solcate da Fausto Coppi e Costante Girardengo che in queste zone sono nati e si allenavano. Nel comprensorio dell'Alto Monferrato ci sono ben 3 Green da 18 buche dove è possibile fare lezioni personali su pitch e pad con maestri federali. In autunno non si può perdere l’esperienza alla ricerca di tartufi in jeep con un vero trifolao e il suo fidato cane alla ricerca di uno dei frutti più pregiati del Piemonte. Per gli appassionati di storia vale la pena una visita guidata a, la cosiddetta "piccola Roma", la principale area archeologica del Piemonte. Situata sulla Via Postumia, a pochi km da Serravalle, rappresenta una piccola parte della città originaria della quale sono oggi visibili e ben preservati l’anfiteatro, il teatro, due quartieri di abitazioni e alcune strade urbane. Ecco le cose da non perdere nei dintorni di Serravalle.Al Serravalle Designer Outlet si possono trovare oltre 300 marchi di lusso italiani e internazionali scontati fino al 70% per tutto l’anno. Si tratta dell'outlet più grande d’Europa. Con #THINKSERRAVALLE si ha anche diritto al “Fahion Passport" per uno sconto ulteriore del 10% sui prezzi Outlet nei negozi aderenti. Scopri di più sul Serravalle Designer Outlet Sono diverse le possibilità di partecipare alle degustazioni guidate nelle cantine del Consorzio di Tutela del Gavi, il grande bianco piemontese da uve cortese accompagnate dalle prelibatezze della cucina del territorio, un mix di saperi e sapori tra Piemonte e Liguria. Scopri di più sul Gavi Docg La pasta ripiena tipica delle province di Asti e Alessandria, specialità del Monferrato ma diffusa in tutta la regione, è inserita tra le eccellenze gastronomiche del territorio. La tradizione popolare identifica in un cuoco monferrino di nome Angiolino, detto Angelòt, la formulazione della ricetta; dalla specialità di Angelot è derivato l’attuale agnolotto. Scopri di più sugli agnolotti La mostarda d’uva piemontese è conosciuta in dialetto come cognà: è un prodotto gastronomico tipico della zona del Monferrato alessandrino e casalese, dell’astigiano e del cuneese. Si presenta come una salsa dalla consistenza molto densa, simile a una confettura, con un sapore dolce e un colore scuro. Scopri di più sulla mostarda d’uva