I più affascinanti anfiteatri d'Italia in 5 tappe

Nella città Patrimonio Unesco non solo il celebre balcone di Romeo e Giulietta: tra le vestigia di epoca romana la splendida Arena costruita per i gladiatori e il Teatro Romano. Nella parte a sud della bella città toscana sorge l'Anfiteatro, monumento più importante dell'epoca romana: andiamo a scoprirlo. Scopri di più su Arezzo La città abruzzese vanta un teatro e un anfiteatro romano le cui strutture sono state liberate da secoli di sovrapposizioni architettoniche solo agli inizi del 1900.

Meno celebri delle architetture barocche che rendono cosi affascinante la città pugliese, il Teatro Romano e l'Anfiteatro sono comunque gioielli da scoprire. Dopo quello di Verona l'Anfiteatro Romano di Siracusa è il più vasto d'Italia con i suoi 140 metri per 119: appartiene al Parco archeologico che si trova fuori dell'isola di Ortigia.