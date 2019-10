Friuli Venezia Giulia, 4 buoni motivi per scoprire Udine e dintorni

La bella città del Friuli Venezia Giulia è una destinazione tutta da scoprire tra i vicoli medievali e le architetture che ricordano Venezia. Vivace e dinamica, offre meraviglie nascoste anche se non viene spesso presa in considerazione dai canonici circuiti turistici. Respirare le sue atmosfere tranquille significa farsi avvolgere da incanti inaspettati soprattutto in questo periodo dell’anno, quando l’autunno offre il meglio di se vestendo di meraviglie la natura circostante. E da Udine è facile andare alla scoperta dei dintorni ricchi di attrazioni.Dalle piazze ai palazzi fino al castello e ai musei la città friulana offre molto da ammirare. Anche le coppie di innamorati possono trovare le giuste ispirazioni per una visita. E se poi è lo stomaco a chiamare, non mancano gli indirizzi giusti per soddisfare ogni desiderio enogastronomico. Scopri cosa fare ad Udine Il simbolo cittadino è conosciuto sopratutto per essere considerato la più bella piazza veneziana sulla terraferma: si tratta di, da cui iniziano quasi tutti gli itinerari di visita della città. Il suo armonico complesso di edifici rinascimentali e la sua posizione proprio ai piedi del Castello la rendono una delle attrazioni da non perdere del Friuli. Scopri di più su Piazza della Libertà. è una frazione del comune di Ronchio, dove si trova Villa de Asarta Kechler, un complesso architettonico risalente al Settecento situato all’interno del Parco di Fraforeano. E’ celebre per aver ospitato diverse volte Ernest Hemingway. Scopri di più sulla villa. Tra i borghi friulani un posto di primo piano lo merita Fagagna, a mezz’ora da Udine, incastonato in una meravigliosa cornice paesaggistica: non è un caso che sia stato inserito nel circuito dei Borghi più Belli d’Italia. Scopri di più sul borgo di Fagagna