Colorado, Montana e Wyoming, grande cinema sul fiume

Fa troppo caldo per avventurarsi da qualche parte? Ecco avventure e thriller made in Hollywood in cui il fiume ruba la scena ai protagonisti in carne e ossa.





Into the Wild - Nelle terre selvagge (2007)







L’adattamento del libro di Jon Krakauer (edito in Italia da Corbaccio) è incentrato sulla vera storia di Christopher McCandless. Un ragazzo che abbandona la sua vita quotidiana per avventurarsi nelle terre selvagge puntando verso l'Alaska allo scopo di trovare il suo posto nel mondo. L’ottimo film diretto da Sean Penn è interpretato da Emile Hirsch nei panni del ragazzo che in una sequenza memorabile affronta il Colorado River in Kayak. Il tutto sulle note di Eddie Vedder, autore della magnifica colonna sonora. La storia di McCandless è una gloriosa avventura nonostante un finale tragico.



Into the Wild è attualmente disponibile su Amazon Prime Video.

The River Wild - Il fiume della paura (1994)







The River Wild, thriller ambientato sul fiume Kootenai nel Montana. Il film di Curtis Hanson è stato il primo a ottenere la licenza per girare sul territorio sacro degli indiani d’America Kootenai, a condizione che l’esatta collocazione del luogo – vicino Libby nella zona nordovest dello stato - non venisse mai rivelata. A fare da controfigura al fiume Kootenai c’è anche il Rogue River, a nord di Medford nel sud dell’Oregon.



The River Wild - Il fiume della paura è disponibile su Sky.



In mezzo scorre il fiume (1992)







In mezzo scorre il fiume è un atto d’amore alla pesca alla mosca. Il regista Robert Redford e la sua troupe hanno catturato pienamente la bellezza dello Yellowstone River che attraversa il Montana e il celebre Yellowstone National Park. Redford è tornato a girare in quei luoghi nel 1998, sul set del dramma L'uomo che sussurrava ai cavalli. In mezzo scorre il fiume è interpretato da un giovanissimo Brad Pitt, all'epoca ventinovenne.



In mezzo scorre il fiume è disponibile in DVD e Blu-ray.



Leggi anche: Yellowstone e i cieli meravigliosi del Montana

Un tranquillo weekend di Paura (1972)