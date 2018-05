1. IL MUSEO DEL FALEGNAME TINO SANA AD ALMENNO SAN BARTOLOMEO

L’isola felice degli amanti del legno sorge ad Almenno San Bartolomeo, in provincia di Bergamo e, nello specifico al. Al suo interno, in 3.500 mq di esposizione, è possibile intraprendere un viaggio che, in tre piani, illustra il lavoro del falegname.

2. IL MUSEO OM DI LAINATE

3. MUSEO DEL BIJOU DI CASALMAGGIORE

I diamanti, e in generale i gioielli, sono i migliori amici delle donne. A parlare di questi preziosi accessori è il, sito nell'ex Collegio Santa Croce a Casalmaggiore, dove sono custoditi oltre 20mila pezzi (anelli, spille etc.) realizzati tra la fine dell'Ottocento e gli anni '70 del Novecento. I meriti vanno a Giulio Galluzzi, vero pioniere nell'industria del bijou e fondatore della Società Anonima Fabbriche Riunite Placcato Oro.



4. LECCO A DUE RUOTE AL MUSEO MOTO GUZZI

5. MUSEO KARTELL A NOVIGLIO

Gli amanti del design conosceranno sicuramente il marchio Kartell: oltre ad arredare la propria casa con oggetti iper moderni, perché non approfondire l'argomento facendo visita aldi Noviglio? Qui, dal 1967, a mettersi in mostra sono oggetti iconici del design italiano come lampade, mobili e complementi d'arredo che accompagnano alla volta di un percorso in grado di entusiasmare anche i più scettici.