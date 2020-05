Isola d'Elba, minerali e gioielli dalle viscere della terra

Isola d'Elba

Pirite



Con oltrepresenti nel suo sottosuolo, si può affermare, senza rischiare di cadere in errore, che l'Isola d'Elba racchiuda un vero e proprio. Un cuore di pietra che batte, però, intensamente e che è in grado di scaldare quello dei viaggiatori che la raggiungono e che scelgono di non soffermarsi soltanto sulla bellezza delle spiagge, sulle sfumature del suo mare e sui paesaggi dal fascino selvaggio. Esplorando l'isola, infatti, si scoprirà che nelle viscere della terra sono custoditiche fanno la gioia degli amanti della geologia, delle escursioni ma anche della storia e dell'artigianato. Il rapporto tra gli isolani eelbano risale, infatti, alla notte dei tempi. Basti pensare che l’ha inserito le aree minerarie elbane nella lista provvisoria dei siti geologici dele si pensa che sull'isola si estraesse e si lavorasse il metallo, in particolare il ferro, sin dal III millennio a.C. Con certezza si sa, invece, che l'Elba fosse particolarmente preziosa per gliche sul suo territorio realizzarono diversile cui abbondanti esalazioni, ben visibili dal mare, valsero all'isola l'appellativo di(“fuligginosa”) attribuitole dai navigatori greci colpiti dalla grande cappa di fumo che si levava durante la fusione. E se a lungo la vita di numerosi Elbani è stata legata al ferro, allo stesso modo, in diverse zone dell'isola, molti abitanti si sono dedicati all'estrazione del, utilizzato tra l'altro per la realizzazione delle, e di altre pietre dure che, ancora oggi, ispirano artigiani e orafi per la realizzazione di splendidiC'è solo l'imbarazzo della scelta di magnifiche pietre dalle forme e dalle sfumature più disperate che si celano nel sottosuolo dell'isola. Sul, ad esempio, non è difficile scovare splendida, i cui campioni elbani, che si presentano sia in cristallizzazioni lamellari che a rosette, sono considerarti particolarmente pregiati;, dalle magnifiche sfumature giallo-marroni;, autentico emblema dell'Isola d'Elba, nota anche come “oro degli stolti” per il suo aspetto metallico simile, talvolta, all'oro;, con i suoi grandi cristalli prismatici; e, il minerale con il più alto tenore in ferro, particolarmente abbondante sul promontorio del Calamita dove la magnetite magnetopolare (dagli effetti simili a quelli di un magnete) manda letteralmente in tilt gli aghi delle bussole giustificando inequivocabilmente la scelta del nome attribuito all'altura. Sullo stesso versante sono, inoltre, presenti alcuni– del cui sfruttamento si hanno notizie sin dalla protostoria, come testimoniato dall'opulenza del sepolcreto della Grotta di San Giuseppe, vicino a Rio Marina – tra i quali spiccano ossidi come la, solforati come la, silicati come la, e carbonati, come le famosedalle incantevoli iridescenze verdi e azzurre.Se amate camminare in mezzo alla natura, a caccia di minerali ma anche di paesaggi da sogno, dovreste concedervi piacevoli trekking alla scoperta dell'isola. Ve ne abbiamo consigliati alcuni qui Ilnon si rivela meno ricco di tesori. Sebbene, infatti, questa zona non sia mai stata oggetto di sfruttamento delle risorse minerarie - che nella granodiorite del Monte Capanne erano presenti in scarsa quantità – la bellezza dei cristalli e dei minerali custoditi nei filoni pegmatitici sulle sue pendici è davvero sorprendente. Come quella dei cristalli prismatici di(di cui l'elbaite è la varietà più famosa), con le loro sfumature che spaziano dal nero al trasparente, dal rosa al verde. Proprio su questo versante, inoltre, si trova un minerale considerato tra i più belli dell'intera isola: il, che assume colorazioni che variano dal biancastro, all'azzurro (acquamarina) fino al rosato (morganite). Il minerale più comune dei filoni pegmatitici è, invece, l'che con le sue tonalità delicate, che vanno dal bianco avorio al rosa violaceo, crea un magnifico contrasto che valorizza i cristalli pegmatitici più variopinti. Particolarmente abbondante sul promontorio granitico del Monte Capanne è, invece, ildal quale ha origine la quarzite che, a seguito di lunghi processi di erosione e scivolamento a valle, ha formato, nel suo stato sabbioso, leChi desidera scoprire l'affascinante “cuore di pietra” dell'Isola d'Elba può intraprendere un piacevole itinerario sullungo la candida strada che, partendo dall'abitato di Capoliveri, giunge sino al cuore delle miniere che custodiscono le famose rocce ricche di magnetite che fanno schizzare gli aghi delle bussole. Raggiungendo, invece, lesi può salire a bordo di un trenino che attraversa le cave abbandonate o ci si può soffermare a cogliere bellissimidalle sfumature dorate eddalle tonalità argentee. Spostandosi sul versante opposto, dove è il granito a dominare il paesaggio, si può imboccare ile scoprire alcune delle formazioni più suggestive e particolari dell'isola. Per conoscere ed approfondire la storia del profondo rapporto che, sin dall'antichità, ha legato gli abitanti dell'isola ai suoi splendidi minerali, l'appuntamento è, invece, al, nel comune di. Qui, nelle diverse sezioni dell'esposizione, si potrà ammirare una ricca collezione archeologica che, attraverso una rappresentativa selezione di manufatti, mostra il lungo processo di evoluzione delle diverse tecniche di estrazione e lavorazione dei metalli.La natura dell'Isola d'Elba è un concentrato di sorprese. Leggi qui per sapere come, e dove, scoprirleI manufatti più antichi risalgono niente meno che al III millennio a.C., alcuni dei quali provenienti dalla. In base alle ricostruzioni storiche degli studiosi potrebbero rappresentare una interessante testimonianza lasciata da un'antica popolazione assimilabile alla cosiddetta, sebbene non esistano ulteriori prove legate all'esistenza di questa comunità. Numerosi anche i reperti dimentre i più recenti risalgono al Medioevo. Un'altra sezione del Museo è dedicata, invece, all'esposizione della collezione deiche comprende campioni raccolti sull'isola, soprattutto nella zona del versante orientale, da parte di alcune famiglie, molte di minatori, che li hanno donati al Museo. Ma l'intero paese di Rio dell'Elba si presenta come una sorta di museo a cielo aperto. Passeggiando per le sue strade non è raro imbattersi in cartelli informativi che descrivono. A lungo, infatti, l'economia dell'isola si è basata proprio sulle attività legate all'estrazione ed alla lavorazione del ferro e dei minerali del sottosuolo elbano. Basti pensare cheha cessato la propria attività soltanto nel 1981.Ma per chi desiderasse portarsi letteralmente a casa un pezzo di isola, anzi, un bellissimo pezzo, per adornare il proprio corpo o la propria casa, l'appuntamento è nelle numerosespecializzate nella lavorazione e nella vendita di oggetti ornamentali realizzati con i minerali e le pietre dell'isola. Un gioiello impreziosito da un pezzettino del magnifico “cuore di pietra” dell'Elba sarà davvero un regalo speciale. Per fare incetta di splendide creazioni ottenute dai minerali elbani e, perchè no, concedersi un piccolodelle miniere, un appuntamento da non perdere è quello con ladove, sulla strada provinciale per Rio Marina, si potrà salire a bordo di un piccolo trenino ed ammirare una fedele ricostruzione di una galleria mineraria, con tanto di macchinari originali per l'escavazione, cantieri di coltivazione di pirite ed ematite e spazi destinati ai momenti di pausa dei minatori. I graziosi vagoncini attraverseranno deliziose grotte adornate di, a dimostrazione della ricchezza del sottosuolo elbano. Al termine del percorso si potrà visitare iled il, nel quale prendono forma gli splendidesposti presso il negozio soprastante dove si avrà l'imbarazzo della scelta di monili da ammirare ed acquistare come ricordo indimenticabile di questo viaggio sorprendente.Leggi anche: