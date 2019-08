1. I DAMASCHI DI LORSICA

Lorsica affonda le proprie radici in epoca medievale e, ieri come oggi, rappresenta un pilastro della tradizione artigianale locale. A darne prova è il "Museo del Damasco e della storia del territorio" che, attraverso un percorso che si snoda su ben quattro piani, mette in mostra stoffe pregiate, macchinari e strumenti di lavoro.



2. LE SEDIE DI CHIAVARI

Chiavari che vengono realizzate le cosiddette "chiavarine": possono essere in legno di faggio, ciliegio selvatico, frassino o acero e sono caratterizzate da una seduta in salice palustre intrecciata a mano direttamente sul telaio.

3. LE CERAMICHE DI ALBISSOLA MARINA

Fondazione Museo Giuseppe Mazzotti si apprende la storia delle ceramiche liguri. Ebbene sì, ad Albissola Marina, in provincia di Savona, è possibile scoprire una delle culle della lavorazione della ceramica, un luogo magico dove apprezzare veri e propri capolavori che rendono omaggio a questa importante tradizione artigianale.



4. AGOSTO MEDIEVALE A VENTIMIGLIA

Ventimiglia dove, come tradizione vuole, va in scena la 43°edizione di Agosto Medievale (27 luglio-5 agosto). Preparatevi a fare un salto indietro nel tempo per rivivere in maniera coinvolgente, tra cortei storici, spettacoli degli sbandieratori, personaggi in costume e degustazioni a tema, scenari storici che hanno segnato il passato della città.

5. IL PRESEPE LUMINOSO DI MANAROLA