Cinque Terre, il magico Presepe Luminoso di Manarola

Immersa nel contesto d'eccezione delè la dimostrazione di come l'uomo sia in grado di intervenire sulla natura senza deturparla, ma anzi valorizzandola e rendendola ancora più affascinante e speciale. Questo incantevole borgo della Riviera Ligure , abbarbicato su un costone roccioso, domina il mare regalando un colpo d'occhio unico che conquista e sorprende. Nel mese di dicembre, poi, Manarola diventa a tutti gli effetti la meta del Natale ligure per eccellenza, grazie al suo famoso presepe luminoso.Manarola lega da oltre cinquant'anni il proprio nome ad uno deglipiù rinomati anche al di fuori dei confini nazionali: l'accensione del, la cui inaugurazione quest'anno è prevista per l'. Questa speciale rappresentazione della natività nasce dall'ingegno diche, ogni anno, realizza un'installazione grandiosa che occupa l'intera. L'idea nacque dalla richiesta del padre che, in punto di morte, gli chiese di ripristinare una croce che sorgeva in cima al colle di famiglia. La richiesta venne onorata ed, anzi, il figlio Mario fece di più, decidendo di illuminare la croce con una batteria per auto. Lo spettacolo era talmente bello che Mario Andreoli decise di realizzare un intero presepe utilizzando materiali di recupero. Nel 1985, quando andò in pensione dal suo lavoro di ferroviere, aveva già realizzato trenta figure. Con più tempo a disposizione da dedicare al suo progetto, il presepe è diventato un trionfo di luci e di figure che popolano la collina. E a chi dovesse preoccuparsi per l'ambiente, basti sapere che, ormai da diversi anni, il presepe luminoso è alimentato da un impianto fotovoltaico che lo rende, oltre che suggestivo, ancheNon è un caso che il presepe realizzato da Mario Andreoli attiri ogni anno una moltitudine di visitatori da tutto il mondo. La sua rappresentazione della Natività, infatti, di cui ogni anno accende le figure premendo l'interruttore il giorno dell'inaugurazione, è la più grande al mondo e, a partire dal 2007, è stata inserita nel Guinness dei Primati. E non potrebbe essere altrimenti con le sue oltre 300 figure a grandezza naturale realizzate con materiali di recupero che vengono illuminate da 17.000 lampadine distribuite su circa 8 chilometri di cavi elettrici. Uno spettacolo unico che rende il Natale di Manarola uno dei più pittoreschi al mondo.Questa splendida località, circondata da vigneti ed uliveti, rappresenta tutto ciò che serve per rilassarsi in un contesto paesaggistico dalla bellezza incomparabile, in cui le architetture sembrano quasi generarsi da un contesto naturale meraviglioso, in grado di esaltare escursionisti di ogni età e livello di esperienza. Non bisogna dimenticare, inoltre, che Manarola è anche, probabilmente, una delle scelte più azzeccate che si possano prendere in considerazione per un weekend di coppia. Allo spettacolo del Presepe Luminoso, si aggiunge, infatti, anche quello, godibile tutto l'anno, della magnifica Via dell'Amore , che non a caso è considerata uno dei luoghi più romantici al mondo. Si tratta di una strada dal fascino indescrivibile che collega. Il sentiero, interamente, venne realizzato agli inizi del secolo scorso per raggiungere una polveriera situata lontano dai centri abitati. Dopo un lungo periodo di dissesto, è stato ristrutturato e valorizzato ed oggi regala una vista unica sulL'inaugurazione del Presepe Luminoso è un evento di grande richiamo che, difatti, viene celebrato in grande stile. In occasione dell'accensione, che avverrà circa alle 17.30 di sabato 8 dicembre, l'intera località si vestirà a festa sin dal mattino proponendo numerose divertenti iniziative dalle atmosfere natalizie che aumenteranno l'attesa per l'inaugurazione della Natività. La chiesa di San Lorenzo sarà il fulcro delle attività proponendo, presso l'Oratorio, il divertente laboratorio per i più piccoli "Decori verdi per alberi green" (ore 10.30), e l'annullo filatelico dedicato alla 57^ edizione del Presepe Luminoso (ore 14.30-19.30), ed in piazza, a partire dalle 14.00, l'apertura del mercatino di Natale e dello stand gastronomico. Alle 14.45 la festa si sposta alla stazione di Manarola dove il concerto diper la Consulta regionale tutela delle persone disabili - Associazione Fa.Di.Vi e Oltre, saluterà l'arrivo da Genova del TRENO STRAORDINARIO organizzato?dall'Assessorato ai trasporti della Regione Liguria. Alle 16.45 inizia il vero e proprio evento dedicato all'inaugurazione. Nel Piazzale della Chiesa di San Lorenzo si svolgeranno i saluti delle Autorità alla presenza di Mario Andreoli, mentre alle 17.00 prende il via la suggestiva fiaccolata nel presepe sulla Collina Tre Croci organizzata dal CAI La Spezia che, alle 17.30, lascerà il posto al grande evento della giornata: l'accensione del presepe Luminoso in un trionfo di fuochi d'artificio.