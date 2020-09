Tutti pazzi per le olive all’ascolana  

Olive all'ascolana



Pur essendo conosciute, apprezzate e consumate praticamente in tutta Italia, magari assieme ad una bella pizza, probabilmente non tutti sanno che, in realtà, lenon sono soltanto una ricetta sfiziosa divenuta regina dello street food marchigiano, ma sono innanzitutto una varietà di olive , le Ascolane Tenere, prelibate e sempre più rare, che crescono soltanto sui terreni scoscesi della zona del. Sono note sin da epoca romana per il loro elevato apporto nutritivo che la rendeva perfette per i, grazie anche alla possibilità di essere conservate in salamoia, in modo da mantenersi a lungo e sostenere lunghi spostamenti senza deteriorarsi. Questa modalità di conservazione ne ispirò il nome latino,, che derivava dal verbo greco “colymbào” (nuotare). Tra i loro estimatori più illustri si annoverano Catone, Marziale, Varrone, Petronio Arbitro, ed ancora Sisto V, Gioacchino Rossini, Giacomo Puccini e persino Garibaldi.Sono proprio queste olive che,, divennero protagoniste, nelle case dei nobili marchigiani, della ricetta che ne prevedeva, messa a punto dai cuochi per poter riutilizzare la carne avanzata. Nel XIX secolo, infatti, la carne era un bene estremamente prezioso che solo in pochissimi potevano permettersi il lusso di sprecare, e proprio per evitare di dover gettare via un ingrediente di tale valore, si diffuse l'usanza di utilizzarne gli avanzi per farcire le saporite olive locali. Come tutti, oggi, possiamo constatare la ricetta ebbe notevole successo anche ben oltre i confini della regione, anche se purtroppo il suo ingrediente principale, l'oliva Ascolana Tenera, venne sempre più spesso sostituito dacome le olive greche, più facilmente reperibili, più grandi e più economiche. Ed anche per il ripieno spesso molti si sono rivolti a prodotti dozzinali e poco saporiti tanto da rendere una delle ricette più rappresentative del Piceno una delle specialità più imitate ma, purtroppo, mai eguagliate, al punto che persino nella zona di origine non sono moltissimi a poter essere realmente sicuri di aver assaggiato le vere olive ascolane fritte e ripiene.E' stata proprio l'enorme quantità di, spesso surgelate e, talvolta, utilizzate anche dai consumatori e dai ristoratori della zona del Piceno, ad aver reso necessario un intervento che si rivelasse risolutivo per la tutela e la salvaguardia della vera oliva ascolana. Dal 2005, dunque, la varietà picena Ascolana Tenera sia nella sua versione in salamoia che in quella fritta e farcita ha ottenuto. Sebbene, infatti, le olive ascolane siano presenti su qualunque menu di ristoranti e pizzerie marchigiani e non, sono in pochi a servireche prevede rigorosamente l'utilizzo die carni di qualità provenienti dalla zona individuata dal Disciplinare di produzione. In particolare, la farcitura di carne deve essere costituita per ile per ilda carni suine, con una eventuale integrazione massima consentita del 10% di carni bianche di pollo o tacchino. Una volta cotta, la carne viene triturata ed arricchita con uova, formaggio e noce moscata ed introdotta nelle olive precedentemente denocciolate (che devono comunque sempre costituire almeno il 40% del prodotto finito) che vengono, quindi, passate nella farina, nell'uovo e nel pangrattato e, quindi, fritte. Nella ricetta originale le olive farcite si presentano died alla rottura devono rigorosamente mantenere l'aderenza con la pastella e la compattezza dell'impasto. Il sapore delle vere olive ascolane farcite e fritte, pur rimanendo delicato, è ricco di intense note aromatiche fruttate e speziate, con un gradevole retrogusto amaro.Paradossalmente, però, sono state proprio la facilità di reperimento di altre varietà di olive più grandi ed economiche, la possibilità di risparmiare sul ripieno, spesso preparato con le carni più disparate (persino di cavallo), e la comodità di poter congelare il prodotto e commercializzarlo potenzialmente ovunque, ad aver favorito la diffusione e la promozione di una ricetta che, altrimenti, anche a causa della complessità e del tempo di preparazione, sarebbe stata destinata a rimanere, forse, un prodotto di nicchia. Un'di questo genere, però, oltre ad aver reso questa specialità una delle più conosciute della cucina nostrana, ne ha allo stesso tempo inevitabilmenteed intaccato la qualità. Molte delle olive fritte ripiene che, oggi, invadono il mercato, non hanno, infatti,con la versione originale, spesso abbandonata anche nella sua stessa zona di origine.Chi desidera assaggiare le vere olive ascolane deve, dunque, fare davvero molta attenzione al prodotto che sceglie, anche quando si recherà direttamente nelle Marche, magari per visitare la splendida Ascoli Piceno ( leggi qui per scoprire le tappe da non perdere ). Chi desidera, invece, continuare ad acquistare le olive ascolane per gustarle nella comodità della propria casa, potrà cercare di rivolgersi ad un prodotto che rispetti quanto più possibile la ricetta originale. 