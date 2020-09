Crudo di Parma DOP, il prosciutto con la corona

Prosciutto crudo



Il prosciutto in Italia è uno di quegli alimenti che non possono mancare in alcuna cucina. Gustoso e versatile, è in grado di soddisfare il palato con un semplice panino oppure può stupire come ingrediente di ricette sfiziose che lasciano libero sfogo alla fantasia. I prosciutti, però, non sono tutti uguali ed il nostro Paese vanta vere e proprie eccellenze che tengono alta la fama della nostra tradizione gastronomica. Tra i più noti ed apprezzati si distingue certamente il, quello con la corona, che gode di tutela a livello nazionale sin dal 1970 e delma che vanta, in realtà, una storia ben più lunga e carica di tradizione.Si narra, infatti, che il prosciutto fosse noto sin da, tanto che il suo nome deriverebbe dal latino perex suctum ("asciugato", "prosciugato"), e che nella zona della Pianura Padana l'utilizzo carne di maiale a scopo alimentare fosse particolarmente radicato sin da epoca antica, al punto che le prime testimonianze riguardanti la produzione dirisalirebbe niente meno che ad un insediamento etrusco del, anche se la diffusione ed il perfezionamento delle tecniche di conservazione del suino sarebbero da attribuire all'epoca della. Una storia lunghissima, dunque, che ha portato questo prosciutto a raggiungere un tale livello di eccellenza da gudagnarsi l'apprezzamento di palati illustri. Basti pensare che, tra gli altri, anche il maestroera un grande estimatore del crudo di Parma, tanto da utilizzarlo per la preparazione di numerose ricette.Oggi, grazie all'attività deldi tutela ed al suo rigido, il prosciutto di Parma ha mentenuto inalterata la sua qualità il cui segreto sono il rispetto della ricetta secolare e, naturalmente, ledella zona di origine che consentono di ottenere una stagionatura naturale ideale che differenzia il prodotto da altri prelibati prosciutti italiani, come il San Daniele ( di cui vi abbiamo parlato qui ).individuata dal Disciplinare in cui il crudo di Parma sviluppa le sue catatteristiche distintive èe comprende il territorio della provincia di Parma situato a, dalla quale non disti più di 5 chilometri, delimitato a est dal corso dele a ovest dal corso del, spingendosi sino adsul livello del mare. Ben più ampia, invece, la zona di provenienza dei suini impiegati per la produzione ammessa dal Disciplinare, che comprende diverse regioni italiane: Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia, Piemonte, Molise, Umbria, Toscana, Marche, Abruzzo e Lazio.Per potersi fregiare del marchio DOP, però, il prosciutto prodotto secondo le rigide disposizioni del Disciplinare deve necessariamente presentare alcune particolari caratteristiche: innanzitutto deve essere die priva di imperfezioni, laoltre la testa del femore (chiamata noce) non deve essere superiore ai 6 centimetri,deve essere sempre maggiore di 7 chilogrammi (generalmente è compreso tra gli 8 e i 10 chilogrammi),al taglio, che varia tra il rosa e il rosso, deve essere uniforme, e quello del grasso deve essere rigorosamente bianco puro,, infine, deve essere dolce e delicato.Riconoscere il vero prosciutto di Parma DOP è semplicissimo. Basta fare attenzione alla presenza del suoche raffigura laa cinque punte recante la scritta "Parma" al centro. Il marchio viene impresso a fuoco e dal 1991 riporta anche la sigla di identificazione del produttore attribuita dal Consorzio alle aziende abilitate alla produzione. Per il prodottoil contrassegno riporta anche la sigla di identificazione dello stabilimento in cui sono state effettuate le operazioni di affettamento e confezionamento.Quando si sceglie di acquistare il vero crudo di Parma si ha la certezza di rivolgersi ad une di estrema qualità caratterizzato dall'utilizzo die dalla totale. L'unico prodotto impiegato per la conservazione della carne ammesso dal Disciplinare è il sale. Si tratta, dunque, di un prosciuttocaratterizzato da ricche proprietà nutrizionali che lo rendono anche un ottimo alimento per la dieta degli sportivi, grazie alla presenza dicome valina, leucina e isoleucina dagli effetti defaticanti e detossificanti. In cucina, poi, ègrazie alla sua estrema versatilità che ne consente gli utilizzi e gli abbinamenti più svariariati. Può essere la semplice farcitura di un panino, ma anche un prelibato ingrediente per un fresco, magari accompagnato dal melone, o per arricchire deliziosidai risotti alla pasta ripiena. Bagnato con uno con unè una vera prelibatezza, ma grazie alla sua dolcezza, si sposa alla perfezione anche con nettari bianchi comeo con. Non resta, dunque, che dare libero sfogo alla propria fantasia e lasciarsi ispirare dal suo sapore inconfondibile per preparare ricette sempre nuove e deliziose.Famosissimo ed apprezzatobasti pensare chediversi, il crudo di Parma può essere facilmentefacendo sempre attenzione alla sua autenticità. Ecco alcune proposte deliziose. 