Le mete turistiche preferite a settembre

Anche gli ultimi giorni dellasi rivela promettente, nonostante i limiti e le distanze da rispettare, il budget, gli spostamenti di calcolare e i giorni di ferie rimasti da organizzare. Sono in molti, infatti, ad approfittare degli ultimi scampoli del sole caldo e diventa sempre più popolare tra i viaggiatori la scelta dii. Una moda che piace anche agli italiani, oltre che agli stranieri che vedono principalmente tedeschi e francesi tra i più accesi sostenitori di questo trend. E’ quanto rileva eDreams , tra le agenzie di viaggi online leader in Europa, analizzando le prenotazioni per partire il mese prossimo effettuate dal primo febbraio al primo agosto 2020 sia sul sito che tramite l’App. eDreams mette a disposizione dei viaggiatori di 40 paesi in tutto il mondo soluzioni tecnologiche all’avanguardia ed offre la più ampia scelta di voli di 665 compagnie aeree, di hotel, pacchetti dinamici volo + hotel, noleggio auto, assicurazione di viaggio e servizi innovativi E ha rivelato i trend dei viaggi di settembre, ecco quali sono.Grandi protagoniste ledella Penisola, che conquistano quasi interamente la top 10 delle preferenze degli italiani, con Ibiza e Parigi uniche eccezioni all’estero. Proprio la capitale francese, insieme a Milano, rappresentano le uniche città senza un affaccio sul mare in classifica. Al primo posto tra le scelte dei viaggiatori italiani che hanno deciso di partire tardivamente per le vacanze c’è Catania , seguita da Palermo e dall’intramontabile Ibiza in terza posizione, la sola meta iberica. Seguono altri classici del mare made in Italy, come la Sardegna cone la Campania con. Spezza la classifica, e la concludono la bellezza remota di, l’atmosfera romantica di, che dà il benvenuto a chi vuole tuffarsi tra le onde del Salento , confermandosi come punto di partenza ideale per scoprire la bella subregione pugliese.Non si tratta, però, di una semplice fuga prima di rassegnarsi alla solita routine, ma di una vacanza vera e propria. I dati raccolti rivelano infatti che il 37% dei nostri connazionali in partenza in questo periodo, a prescindere dalla destinazione, ha pianificato break dai 7 ai 13 giorni, spendendo in media 138 Euro a testa per partire in aereo. Gli italiani rappresentano il 33% dei visitatori totali attesi per il mese prossimo, con il 44% di loro a scegliere soggiorni nazionali che vanno da una a quasi due settimane.Il 48% dei turisti tedeschi, percentuale maggiore rispetto agli italiani, è pronto a trascorrere in Italia dai 7 ai 13 giorni, attestandosi come gli stranieri in generale più presenti. Partono dalla Germania recandosi principalmente verso le spiagge di Olbia, per visitare Roma oppure per unire mare e gastronomia a Catania. Controcorrenti sono le scelte dei francesi, che, al terzo posto dopo italiani e tedeschi, sono pronti a vivacizzare il 13% degli arrivi di fine estate in Italia. Mentre la maggioranza dei visitatori quest’anno si è tenuta lontana dalle metropoli, i cugini d’oltralpe fanno invece tappa soprattutto a Roma, Venezia e Napoli, per vacanze dai 7 ai 13 giorni per il 33% di loro.