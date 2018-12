I moschettieri del Re a spasso per la Basilicata

Dalle dolomiti della Befana Cortellesi a quelle lucane 'quasi perfette' dello sceneggiatore di Matteo Garrone , per ripercorrere una regione che fece le fortune del Rocco Papaleo regista e della quale tornammo a sfruttare l'aspetto più mistico nella Maria Maddalena di inizio anno . E che oggi torna protagonista del Moschettieri del Re - La penultima missione di Giovanni Veronesi , film di avventura e amicizia (in sala dal 27 dicembre) che rievoca i fasti degli eroi creati da Alexandre Dumas rileggendoli in maniera diversa dal solito e affidando quelle maschere a un grande cast tutto italiano.D’Artagnan ( Pierfrancesco Favino ), Porthos (Valerio Mastandrea), Athos ( Rocco Papaleo ), Aramis ( Sergio Rubini ). Oggi sono un allevatore di bestiame con un improbabile accento francese, un castellano lussurioso, un frate indebitato e un locandiere ubriacone, che per amor patrio saranno di nuovo moschettieri. Cinici, disillusi e sempre abilissimi con spade e moschetti, saranno richiamati all’avventura dalla Regina Anna (Margherita Buy) per salvare la Francia dalle trame ordite a corte dal perfido Cardinale Mazzarino ( Alessandro Haber ), con la sua cospiratrice Milady ( Giulia Bevilacqua ). Affiancati nelle loro gesta dall’inscalfibile Servo muto (Lele Vannoli) e da un’esuberante Ancella ( Matilde Gioli ), i quattro - in sella a destrieri più o meno fedeli combatteranno per la libertà dei perseguitati Ugonotti e per la salvezza del giovanissimo, parruccato e dissoluto Luigi XIV. Muovendosi al confine tra realtà e fantasia, i nostri si spingeranno fino a Suppergiù, provando a portare a termine un’altra incredibile missione.Che questa sia l’ultima o la penultima non è possibile saperlo, di certo sappiamo che l'avventura della quale vediamo ora gli esiti era iniziata alla fine dello scorso maggio in, con il primo ciak (anche se alcune delle prime riprese avevano avuto luogo anche nellae nel, location laziale insieme alla "fattoria di Poldo" di via Apriliana).- ha spiegato il regista, relativamente alla scelta della location Lucana. -Per le restanti cinque delle otto settimane totali di lavorazione ci si è concentrati nelle province della Basilicata, a partire dal materano. L'11 maggio nella splendidaper poi spingersi da(la città dei Sassi ha messo a disposizione anche il Castello Tramontano, la Masseria Moliterni e la Diga di san Giuliano) ae il castello longobardo di Sichinulfo di, fino al Parco Nazionale dell'Appennino Lucano e la magia dei. Ma se solo la Città dei Monasteri (la succitata Montescaglioso dei quattro grandi complessi monastici) meriterebbe un discorso a sé, non sono da meno - spostandosi nel potentino - il, trae Melfi, il Parco Regionale di Gallipoli Cognato e le Piccole Dolomiti Lucane, la- e, il più elevato comune della regione (a 1.088 metri sul livello del mare) a chiudere un ideale circolo.- racconta Margherita Buy , la regina Anna del film. -. Nomadi che non han mancato di ringraziare i tanti che han reso la loro permanenza e il film una esperienza da ricordare ()., come li definisce Valerio Mastrandrea , dove sempre a suo dire