Saturnia, bagni termali gratis alle Cascate del Mulino

Conosciute ed amate dai turisti del wellness per le acque benefiche dalle innumerevoli virtù, leaccolgono ogni anno una moltitudine di visitatori che si immergono nelle loro acque in cerca di relax e benessere. Ma queste scenografiche cascate rappresentano anche un vero e proprio tesoro naturalistico e paesaggistico che sa incantare chiunque scelga di raggiungerle per godere di un piccolo angolo di paradiso nel cuore della Maremma Toscana.e a soli 30 chilometri dalle terme di Sorano, le cascate del Mulino, localmente chiamate anche semplicemente, sono uno spettacolo per gli occhi e un toccasana per la salute.Le loro acque, calde e corroboranti, nel corso del tempo hanno scavato una serie di piccole piscine naturali che hanno cesellato il paesaggio regalando un colpo d'occhio unico ed un luogo di grande fascino in cui dedicarsi alla propria salute immersi nella natura. Queste acque benefiche nascono in un cratere vulcanico generando un torrente naturale, chiamato Gorello, che alimenta una cascata formata da una serie di piccoli salti che si fanno spazio tra le rocce calcaree dalla cui erosione si sono formati questi piccoli bacini in cui potersi immergere godendo di un piacevole tepore e di una moltitudine di effetti terapeutici., la stessa che alimenta il vicino stabilimento di Saturnia, sgorga dalle viscere della terra a 37° arricchendosi, lungo il percorso, di sostanze preziose per la salute dell'organismo.L'esperienza di immergersi in questa cornice unica è di quelle che non si dimenticano, oltre ad essere. Chiunque può facilmente raggiungere le Cascate del Mulino lasciando comodamente l'auto in prossimità delle piscine naturali per potersi immergere ad ogni ora e in ogni giorno dell'anno senza dover pagare un centesimo. Il vicino bar mette a disposizione di chi lo desidera una serie di servizi che renderanno la permanenza più confortevole. Non c'è un momento migliore per godere di tale bellezza. Le cascate sono belle e piacevoli in ogni stagione e in ogni momento della giornata, sia quando il sole splende sulle rocce, sull'acqua e sui magnifici scenari della maremma, sia alla sera quando, in totale tranquillità, ci potrà bagnare al chiaro di luna godendo della quiete della notte.