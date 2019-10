Passeggiate autunnali tra i boschi dell'Oasi Zegna

Il meraviglioso fenomeno del foliage trasforma giardini, boschi e viali alberati in una tavolozza di colori sorprendenti che fanno dell'autunno una delle stagioni più colorate dell'anno. Rosso, arancio, giallo, marrone ed anche violetto colorano le foglie prima che cadano a terra ricoprendo strade e sentieri di un soffice tappeto dalle tinte vivaci. Proprio per questo i più interessanti giardini e parchi italiani dedicano a questo spettacolo della natura escursioni ed eventi speciali per osservare le sfumature delle foglie che si preparano all'inverno., meravigliosa terrazza panoramica sulla Pianura Padana e l'alta Valsassera, in provincia di, non fa eccezione ed ha pensato ad una serie di piacevoli passeggiate alla scoperta delle foglie più belle in alcuni dei luoghi più suggestivi del parco che, grazie alla sua posizione che comprende altitudini tra gli 800 e i 2.000 metri, si rivela il luogo ideale per ammirare tutte le tonalità che le chiome possono assumere nel corso della stagione.I prossimi appuntamenti in programma per la stagione autunnale sono, dunque, un'ottima occasione per scoprire la splendida oasi naturalistica piemontese, non a caso tutelata da un parco naturale sotto il patrocinio del FAI, e di farlo utilizzando come affascinante filo conduttore il fenomeno del foliage. Le guide naturalistiche del parco accompagneranno i visitatori in facili passeggiate di circa due ore adatte a tutta la famiglia, amici a quattro zampe compresi, nelle splendide(5 e 6, 12 e 13 e 19 e 20 ottobre) che offrono veri e propri percorsi esperienziali tra betulle, abeti, faggi, larici e panorami da sogno, tra i boschi secolari della(26 e 27 ottobre – 2 e 3 – 9 e 10 novembre) alla scoperta dei castagni che circondano iluno dei più importanti del Piemonte, e a(19 e 20 ottobre) dove si potrà prendere parte ad una interessante due giorni dedicata alla castagna con degustazioni, mercatini, passeggiate nel bosco e, il secondo giorno, un'escursione per gli amici a quattro zampe guidata da un'esperta cinofila.Leggi anche: