Falanghina, il principe dei bianchi della Campania

Uva bianca

Panorama del Sannio beneventano

Fresco, fruttato, versatile: il(o la Falanghina), è uno dei vini bianchi più consumati in Italia, e certamente uno dei più celebri della Campania. Il territorio dove viene maggiormente coltivato il vitigno è il, che da il nome a un vino DOC, ma anche la zona deie della provincia dine producono di diverse tipologie. Conosciamolo meglio.Il nome Falanghina deriverebbe dalla necessità di legare la vite a dei pali di sostegno, che venivano chiamati ‘falange’. Come altri vitigni campani (come il Greco di Tufo ), anche il Falanghina sembra avere origine greca, e come è accaduto a molti vini ‘popolari’ per un lungo periodo è stato quasi dimenticato, per poi essere rivalutato talmente tanto da divenire uno dei più diffusi, anche grazie alla sua resistenza contro la fillossera, parassita assai temuto dai viticoltori.Il vitigno viene coltivato in aree collinari, dove il clima è caldo ma asciutto, e dalle sue uve, con acini a buccia piuttosto spessa, si produce non solo il Falanghina in purezza (è consentito fino al 15% di altre uve), ma anche la base di molti altri vini apprezzati della regione campana, come il Solpaca, il Sant’Agata dei Goti, il Taburno, diversi passiti e spumanti. Il vino Falanghina, la cui maturazione avviene generalmente in botti di acciaio per non alterarne la fragranza, è uno splendido blend dicon glitipici dei territori vulcanici. Si tratta di un vino fresco e morbido, delicato e leggero, dal colore paglierino tendente al dorato, che ben si presta a fare dao a sposarsi con il pesce e i frutti di mare, che esalta in un connubio davvero azzeccato. Ma il Falanghina è anche una buona opzione per accompagnare verdure, legumi e formaggi.Il più celebre tra i vini di questa famiglia è senz’altro il, un vino DOC che prevede almeno l’85% di Falanghina in purezza. La sua produzione è consentita solo nella provincia di, e si può presentare anche con le denominazioni di Sannio Falanghina Passito o Sannio Falanghina Spumante. Ha un colore giallo intenso, è secco e fresco, leggermente acidulo, e si presta egregiamente all’abbinamento con iIl Sannio è un territorio che vanta una produzione vinicola eccellente. Qui si producono anche l’Aglianico (di cui vi abbiamo parlato in questo articolo ), il Fiano, il Greco, il Coda di Volpe. Si tratta di un'area storico geografica che tipicamente si associa alla provincia di Benevento, ma in verità include anche parte del Molise, dell’Abruzzo e della Puglia.Qui vissero i, che più che una popolazione furono unadi popoli, che costituirono una vera e propria lega. Per circa quattro secoli, tra il VI a.C. e il I a.C. dominarono questa ampia regione imprimendovi una forte eredità storico-culturale, fino a che vennero assoggettati all’Impero Romano. Nel medioevo il territorio del Sannio fu spartito tra Goti e Bizantini, fino a che vi si insediarono i, che forse più di ogni altro popolo lasciarono un’eredità artistica e architettonica di grande importanza e prestigio. Non a caso l’UNESCO ha incluso nel sito seriale '', ladi Benevento (di cui vi abbiamo parlato in questo articolo ).Tra le specialità tipiche del Sannio ricordiamo anche la, farina da cui si produce un pane di grano duro di origine molto antica: scopritela qui . E un particolarissimodi mele tutto campano, di cui via abbiamo parlato qui Naturalmente si può assaggiare la Falanghina anche senza recarsi in Campania, affidandosi ai vini acquistabili online, come questi: Falanghina del Sannio DOC , confezione da 6 bottiglie – Mastroberardino Falanghina IGP del beneventano , confezione da 6 bottiglie – Castelle Falanghina DOC dei Campi Flegrei – La SibillaPerché non provare uno? Come questo Falanghina del Sannio DOP - Cantina di SolpacaTurismo.it sceglie e raccomanda in maniera indipendente prodotti e servizi che si possono acquistare online o tramite la consulenza di esperti. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti nel testo, Turismo.it riceve una commissione senza alcuna variazione del prezzo finale.