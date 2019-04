Caserta, con il lupino gigante c'è più gusto

Grandissimi e antichi isono un prodotto unico della tradizione agroalimentare dell'che rischia purtroppo di scomparire. Oggetto di un ambizioso progetto di riscoperta e valorizzazione si rivelano un ottimo ingrediente pertutte gusto e salute.E' suidella zona di, al confine dellacon il, che ilocali trovarono le condizioni ideali per sviluppare le caratteristiche che li contraddistinguono. In particolare le loroche li rendono differenti dalle altre varietà. Si tratta dianche se, purtroppo, oggi,in favore di colture più redditizie. Eppure si tratta didi questa zona del Casertano ed è per questo che, assieme ad altre specialità del territorio, è diventato il protagonista del progetto ilrealizzato dae dallaper valorizzare i prodotti più interessanti dei territori delche comprendono le macroaree del, dele del. Per riscoprire e valorizzare l'antica coltivazione del Lupino Gigante locale, ilsi impegnapresso nuovi agricoltori e a rancora fertili ma ormai incolti e abbandonati.Conosciuto anche con i nomi di, ilè stato inserito nell'elenco deidella Regione Campania.La pianta del Lupino Gigante ha, può raggiungere iled è caratterizzata dache sbocciano nei mesi di maggio e giugno. Cresce più rigogliosa conpertanto nelle annate più calde dona unche si presentano die possono contenere fino ae dallae dal diametro di circa un centimetro e mezzo.Seminato a cavallo dei mesi di ottobre e novembre vieneappena prima della piena maturazione. Una volta tagliate o estirpate, le piante vengono lasciate essiccare in campo prima di procedere allache viene effettuata alle, prima che il calore del sole possa rischiare di far aprire i baccelli. Dopo averli raccolti, vengono battuti e iUn tempo per ammorbidire i lupini prima di consumarli venivano si usava raccoglierli in grandi sacchi ed immergerliper diverse settimane.Per poter essere consumati, i lupiniin acqua fredda pere lasciati. Sono un ottimo spuntino o uno sfizioso aperitivo o antipasto, specie quando vengono serviti. Possono, inoltre, essere impiegati come ingredienti per la preparazione disalutari e vegetariane.200 grammi di lupini, 270 grammi di zucchine, pangrattato, tre cucchiai radi di farina di ceci, pomodori secchi, olio extravergine di oliva, erbe aromatiche, paprika, curry. Lavate e sbucciate i lupini poi metteteli nel bicchiere di un frullatore assieme ad una manciata di pomodori secchi e alle zucchine precedentemente saltate in padella con un poco di olio. Frullate il tutto, poi realizzate un impasto compatto aggiungendo la farina di ceci, le erbe e le spezie. Correggete di sale e poi realizzate delle palline che passerete nel pangrattato e poi cuocerete in forno a 180° per circa 10-15 minuti.Adagiatoil Massiccio del Matese è una zona montana di grande fascino che, con il, supera i 2.000 metri di altezza. Può essere considerato come una suggestivatra due territori differenti, quelloda una parte, con profonde valli e creste, e quellodi composizione argillosa che caratterizza, invece, il versante adriatico. Ilè tutelato da un suggestivola cui maggiore peculiarità sono i suggestivi laghi, quello del, a quota 1.000 metri, che rappresenta il più alto d'Italia, eedche sono considerati preziose fonti di energia idroelettrica. Da non perdere lo spettacolare complesso delleLeggi anche: