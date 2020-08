Arrosticini d’Abruzzo a regola d’arte

Sono una delle specialità regionali italiane a cui tutti, senza tentennamento, sanno attribuire una ‘patria’: glistanno all’come gli arancini (o le arancine, grande dilemma ) alla Sicilia o i tortellini all’Emilia Romagna. Non a caso secondo il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali stanno di diritto nell’elenco dei, e sono della loro regione un vero e proprio vanto culinario, geograficamente ben definito. Tanto che se li amate ma non vi trovate in Abruzzo avete solo due opzioni: andarci, oppure acquistare la carne e tutto il necessaire per prepararli voi stessi a casa. Ma come? Ve lo spieghiamo.Innanzitutto, un’introduzione: l’arrosticino è uno spiedino di carne di pecora, nello specifico di, i cui i pezzetti sono tagliati a cubetti di circa 1 centimetro - ma se la carne viene tagliata a coltello può tranquillamente risultare irregolare. Vengono infilati in uno spiedo di legno, spesso alternando un pezzo magro ad un pezzo di grasso, e cotti quindi su una brace, che però non è il ‘solito’ barbecue. Si tratta infatti di un particolaredalla forma lunga e stretta, abbastanza profonda, a ‘canalina’, che a seconda dei dialetti viene definita(con varie declinazioni territoriali, da). In questo braciere la temperatura deve essere molto alta, e, pur dipendendo dal gusto personale il grado di cottura e salatura, il cuoco preposto deve essere piuttosto abile nell’arrostire perfettamente la carne senza che seccarla.Come spesso accade con le ricette della tradizione, in base alla provincia o al paese specifico (o addirittura alla famiglia), anche la preparazione degli arrosticini può leggermente variare. In linea di massima non si aggiungono particolari ingredienti alla carne, ma alcune opzioni prevedono l’aggiunta di qualche foglia di alloro, un rametto di rosmarino, oppure un pezzetto di cipolla sullo spiedo, e, come accompagnamento, un pezzo diirrorato di un buon olio extra vergine di oliva. La versione classica dell’arrosticino è composta di sola carne, che si può faruna decina di minuti prima della cottura in olio d’oliva e poco succo di limone: questo intingolo aiuterà la carne a rimanere morbida e succosa durante la cottura. Importante è invecedirettamente sulla brace, man mano che si girano gli spiedini per farli arrostire su ogni lato.Per cuocere bene gli arrosticini, procuratevi del carbone di buona qualità. Una volta che nel braciere la temperatura sarà alta, disponete gli spiedini di carne uno accanto all’altro, e spolverateli di sale. Dopo pochi minuti la parte inferiore sarà cotta, e potrete girarli, salarli nuovamente, e far finire di cuocere. C’è chi preferisce girarli diverse volte per una cottura uniforme (ma un occhio allenato non ne avrà bisogno). Si mangiano subito, caldi e ancora odorosi di brace, accompagnati da un bel bicchiere di vino rosso - possibilmente, un buon Montepulciano d'Abruzzo È facile comprendere che unadell’arrosticino avviene solo con la brace apposita. Se ne siete fan di questo piatto vale la pena fare l’acquisto per arricchire i barbecue estivi (e non solo). Ecco alcune opzioni di shopping per dotarvi di tutto il necessaire per preparare i celebri spiedini di carne di pecora. Cruccolini propone ila carbone per arrosticini, in ferro nero, con doppio fondo Qui trovate un altro modello di cuocispiedini a carbonella in ferro opacoMentre Ferraboli propone una doppia versione (due diverse misure) in acciaio inoxSe volete velocizzare ladello spiedino, potete dotarvi di questo strumento: un cubo in acciaio inox per tagliare la carne alla perfezione Naturalmente, non può mancare un set diin legno su cui infilare i pezzetti di carne: questi sono in bambùTurismo.it sceglie e raccomanda in maniera indipendente prodotti e servizi che si possono acquistare online o tramite la consulenza di esperti. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti nel testo, Turismo.it riceve una commissione senza alcuna variazione del prezzo finale.