Riviera Ligure, passeggiata romantica a Camogli

La Liguria è una regione che nasconde innumerevoli perle da scoprire, e per le coppie che sono in cerca di suggestioni romantiche tra mare e montagna c’è davvero molto da visitare. Non fa eccezione Camogli , un piccolo borgo appollaiato sul mare lungo la, ad una manciata di chilometri da Genova. Arrivando dal mare offre un panorama di grande impatto, grazie ai colori e alle forme che compongono la schiera di casette che si allineano sul porto. Proprio gli edifici variopinti che si specchiano nell’acqua del golfo ne fanno la caratteristica principale: i toni cosi accesi sono stati dipinti dai primi pescatori che in questo modo potevano riconoscere da lontano la propria abitazione quando si trovavano al largo e poter cosi navigare in sicurezza al tramonto verso casa.Leggi anche: Camogli, frittura di pesce in piazza Daluna scalinata di marmo porta al sagrato dellache sorge sul promontorio chiamato “Isola”. La costruzione risale al 1200 e si presenta con la facciata neoclassica e l’interno barocco, ricco di splendidi stucchi, marmi policromi, statue lignee, soffitti affrescati e due grandi vetrate che raffigurano San Fortunato e San Prospero, patroni di Camogli. La, realizzata in ardesia dalla tipica colorazione nera, conserva frammenti di affreschi medievali. La passeggiata romantica prosegue con la visita a, che sorge a picco sul mare. Si tratta di una struttura del Quattrocento più volte distrutta e ricostruita, nata in funzione difensiva dalle incursioni piratesche e trasformato nel corso dei secoli in prigione, in sede delle assemblee ed ha anche ospitato l’Acquario Tirrenico che ha preceduto il famoso Acquario di Genova. Oggi vi vengono ospitate mostre ed esposizioni ed è una location d’eccezione sulle rocce a piccolo sul are, complice anche il meraviglioso panorama sulla costiera.Leggi anche: Tesori di Liguria: l'Abbazia di San Fruttuoso Altro punto panoramico da non perdere, seguendo il tracciato dell'Antica Via Romana, è quello dal, costruito dagli Oivetani nel XIX secolo in mezzo a distese di ulivi. Scendendo in riva al mare particolarmente interessante è anche l’che si trova in una caletta del promontorio di Portofino e per questo si può raggiungere solo a piedi o via mare. Quando è lo stomaco a farsi sentire, non mancano le possibilità di ritagliarsi momenti intimi in ristoranti dalle atmosfere particolarmente romantiche. Per una cucina raffinata che propone piatti tipici liguri serviti in un ambiente elegante ed accogliente il Cenobio dei Dogi si trova tra il mare del Golfo Paradiso e il monte verde di Portofino. Il Ristorante Mille e Una Notte , in località la Loggia, è ricavato in una villa d’epoca che conserva ancora le caratteristiche originali. Qui il pescato del giorno è cucinato ad arte e la splendida ambientazione offre scorci ad alto tasso di romanticismo.