Lombardia, Valchiavenna per coppie "in fuga"

Incastonata nel cuore delle Alpi, laè una magnifica vallata lombarda che si estende praticamente al centro della catena alpina dividendo, così, le Alpi Occidentali da quelle Orientali. Naturale continuazione della Valtellina, con la quale confina a sud-est, si innalza sino agli oltre 2.000 metri del Passo dello Spluga e si spinge sino al confine con la Svizzera. In un contesto naturalistico di estrema bellezza, è facile scoprire innumerevoli spunti per unche si rivelerà ancor più piacevole se condiviso con una persona speciale. Chi la visiterà, infatti, si accorgerà che questa incantevole valle solcata dai fiumi Mera e Liro, oltre alle rinomate stazioni sciistiche, paradiso per gli amanti degli sport invernali ( scopri qui la Skiarea Valchiavenna Madesimo e Campodolcino), ha davvero tanto da offrire anche a chi non si diletta in adrenaliniche discese con sci o snowboard ai piedi. Dai borghi ricchi di storia e di fascino sino a coinvolgenti attività con cui riscoprire il contatto con la natura e a corroboranti momenti di benessere in beauty farm dalle atmosfere esclusive, ce n'è davvero per tutti i gusti e sarà impossibile non rimanere incantati da una rilassantead alta quota alla scoperta di questa vallata meravigliosa. Ecco, dunque, le proposte e le attività più romantiche per vivere laCosa c'è di più romantico di una passeggiata sotto le stelle? Una passeggiata sotto le stelle nella natura incontaminata immersi nell'ovattato e gelido candore della neve che ricopre i boschi. Con la luna come unico faro ad illuminare la strada e con le piccole luci delle case in lontananza che sembrano mille occhi aperti sulle pendici delle montagne. Con una esperta guida che svela i segreti della volta celeste ed un paio di ciaspole ai piedi che affondano nella neve, gli ingredienti ci sono tutti per una serata ad alto tasso di romanticismo. Chi desidera provare un'esperienza così emozionante, non dovrà che prendere parte, assieme alla propria dolce metà, ad una delleassieme all'astronomo Andrea Grassi che accompagnerà i partecipanti alla scoperta di magnifici paesaggi terrestri e celesti. L'itinerario proposto con diversi appuntamenti fino alla fine della stagione invernale, prende il via dall'Alpe Motta e attraversa Motta Alta in un tripudio di abeti e larici, per poi proseguire verso la Seggiovia Serenissima in un continuo alzare ed abbassare lo sguardo alla scoperta delle bellezze del cielo stellato e degli scenari circostanti.Le coppie più dinamiche resteranno, invece, a bocca aperta durante le divertentiproposte dal Team Adventure Madesimo. Una volta in sella si partirà alla scoperta di alcuni dei luoghi più affascinanti della valle attraversando i territori tra Madesimo e Monte Spluga, costeggiando il lago ghiacciato e arrampicandosi sino al Passo Spluga in un susseguirsi di panorami alpini mozzafiato. La sensazione di sfrecciare tra i paesaggi innevati con il vento gelido della montagna che sferza il viso è di quelle davvero difficili da dimenticare. E per chi davvero non vuole rinunciare ad un tocco di romanticismo durante un weekend in dolce compagnia, gli organizzatori propongono anche suggestive uscite serali fino al rifugio Baitella dove ci si potrà concedere una cena corroborante a base di gustosi e genuini prodotti del territorio.Ma ci sono coppie che, durante una fuga romantica, preferiscono lasciarsi coccolare a suon di massaggi e trattamenti benefici nell'intimità di una elegante. Anche per questi viaggiatori la bella valle lombarda si rivelerà assolutamente all'altezza delle aspettative. Le occasioni di relax sono davvero numerose, ma chi desidera provare un'esperienza a tutto tondo potrà sperimentare le proposte de La Floridia, magnifico tempio del benessere in bassa Valtellina. Il centro propone, tra gli altri trattamenti, un rituale piacevole e distensivo che riequilibra il corpo e la mente donando una gradevole sensazione di armonia. Si tratta del Tibetan body deep sound ritual che coinvolge tutti e cinque i sensi grazie all'utilizzo di campane tibetane e speciali oli in grado di favorire l'esplorazione del proprio inconscio al fine di prendere consapevolezza del proprio corpo e dell'energia che lo pervade e di vincere tutti quei blocchi fisici che impediscono all'energia di scorrere. E per un'esperienza di relax in dolce compagnia che non finisce mai, è possibile fermarsi anche per la notte soggiornando nelle speciali Sensorial Room dove le coppie potranno godere di piacevoli momenti di intimità e rafforzare il proprio legame in un ambiente accogliente e rilassante dove ogni dettaglio, a cominciare dalle abat-jour con particolari giochi di luce, contribuisce a creare un'atmosfera di grande armonia e distensione.E per quegli innamorati che non amano chiudersi in camera ma uscire ed esplorare le bellezze che li circondano, una passeggiata alla scoperta delsi rivelerà un'esperienza estremamente piacevole e ricca di sorprese. Il capoluogo della valle, infatti, custodisce autentici tesori tutti da scovare. Si può cominciare, ad esempio, passando davanti al quattrocentesco Castello di Chiavenna, ampiamente rimaneggiato nel corso dei secoli ed oggi adibito ad abitazione privata, per poi proseguire attraverso le vie del centro raggiungendo Palazzo Salis, una splendida villa settecentesca dotata di un teatrino dall'acustica perfetta. Vi si può persino alloggiare e, talvolta, ospita mostre aperte al pubblico. Da non perdere una sosta alla magnifica Collegiata di San Lorenzo, con il suo magnifico Portico, e alla Porta di Santa Maria, un elegante arco di trionfo sormontato da fiaccole scolpite nella pietra ollare che sfoggia magnifici affreschi barocchi.non si riveleranno meno affascinanti. Dal punto più alto del Parco Botanico del Paradiso di potranno catturare magnifici scatti panoramici del bel centro storico mentre soffermandosi sul ponte che attraversa il fiume Mera si potranno ammirare suggestivi scorci solcati dalle sue acque gelide. Poco lontano, un bivio mette i viaggiatori davanti alla scelta di proseguire alla volta del Passo di Maloja o di quello dello Spluga, con la garanzia che qualunque decisione si rivelerà assolutamente azzeccata. Il paese rappresenta, inoltre, un punto di partenza ideale per ammirare alcuni dei siti più affascinanti dell'intera vallata. In poco tempo, ad esempio, si potrà raggiungere anche il Parco delle Marmitte dei Giganti, caratterizzato da imponenti formazioni rocciose di forma circolare nate da fenomeni di erosione causati dallo spostamento di massi granitici mossi dall'acqua durante l'epoca dello scioglimento dei ghiacci. Proseguendo a nord di Chiavenna, si potranno ammirare le splendide cascate dell'Acqua Fraggia, con i loro numerosi salti che hanno incantato persino Leonardo Da Vinci. Ne abbiamo parlato qui Ma Chiavenna e i suoi dintorni sono un vero e proprio trionfo di affascinanti fenomeno geologici. Chi visiterà il paese, infatti, potrà notare i. Si tratta di cavità naturali che si insinuano nella montagna, un tempo utilizzate per conservare cibi e vini che, grazie ad una particolare corrente d'aria fresca chiamata sorèl, venivano mantenuti a temperatura costante durante tutto l'anno. Oggi alcuni dei crotti di Chiavenna sono stati trasformati in pittoresche trattorie dove è possibile concedersi una piacevole cena all'insegna delle prelibatezze locali, compresa la deliziosa bresaola affumicata, in una cornice d'eccezione. Se vuoi saperne di più sull'aromatica bresaola affumicata della Valchiavenna, leggi qui